Родина легендарного лижника Сергія Долідовича виїхала з Білорусі [ Редактировать ]
Родина легендарного білоруського лижника Сергія Долідовича переїхала до Польщі. Його дочку Дар'ю виключили з Національної федерації лижних гонок і не дають брати участь у міжнародних змаганнях. Дівчина - одна з найперспективніших лижниць серед юніорів у Білорусі.
Могла взяти участь у Олімпіаді в Пекіні. Її батько, а за сумісництвом тренер, єдиний лижник в історії, який змагався у семи Олімпійських іграх. І став переможцем етапу Кубку світу. Водночас Сергій виходив на акції протесту, підтримував політв'язнів і підписав лист за чесні вибори. Стверджує: тепер білоруська влада мститься за його особисту політичну позицію.
Сергій Долідович, білоруський лижник, тренер Дар'ї:
Я вообще даже в самом страшном сне представить не мог, что покину свою родину. Дарью лишили права заниматься спортом и участвовать в соревнованиях. И по ответу я вообще не вижу продолжения и возможности продолжения ее карьеры в Белоруси.
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Його дочку Дар'ю - виключили з Національної федерації лижних гонок і не дають брати участь в міжнародних змаганнях.
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