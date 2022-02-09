Родина легендарного білоруського лижника Сергія Долідовича переїхала до Польщі. Його дочку Дар'ю виключили з Національної федерації лижних гонок і не дають брати участь у міжнародних змаганнях. Дівчина - одна з найперспективніших лижниць серед юніорів у Білорусі.

Могла взяти участь у Олімпіаді в Пекіні. Її батько, а за сумісництвом тренер, єдиний лижник в історії, який змагався у семи Олімпійських іграх. І став переможцем етапу Кубку світу. Водночас Сергій виходив на акції протесту, підтримував політв'язнів і підписав лист за чесні вибори. Стверджує: тепер білоруська влада мститься за його особисту політичну позицію.

Сергій Долідович, білоруський лижник, тренер Дар'ї: