Українці вперше змагалися в престижному ралі за участі ретро автомобілів: приїхали з кубком [ Редактировать ]
Київські гонщики приїхали з кубком із Монако. 5 команд із України змагалися в престижному ралі "Монте-Карло класік" за участі ретро автомобілів. Подібні заїзди відбуваються вже сто одинадцять років поспіль. Однак учасники з нашої країни були представлені на них вперше. Із екіпажем, який подолав непросту трасу, спілкувалася Оксана Тупальська.
Сергій Малик хизується кубком від автомобільного клубу Монте-Карло. Його подарували українському екіпажу, який подолав на Запорожці 1969-го року випуску конкурсну дистанцію престижного ралі.
Сергій Малик, перший пілот, учасник "Rallye Monte-Carlo Classique":
Дуже приємно. Такого рівня відзнаки дуже рідко заїжджають в Україну. Я хотів, щоб наш жовто-синій, щоб він доїжджав в таких престижних, брендових змаганнях.
Арі Ватанен, призер ралі "Дакар", організатор "Rallye Monte-Carlo Classique":
Дуже приємно, що ви до нас приїхали. Круто, що ви вже подолали не одні перегони, і серед них - ралі в Монте-Карло.
Готували "Запорожця" ось у цій майстерні. За півтора місяця до старту перебрали автівку до гайки. Від підвіски та коробки двигуна - до ліхтарів.
Сергій Мартовенко, автомеханік, учасник "Rallye Monte-Carlo Classique":
Двигатель оригинальный, именное его, 28-30 лошадиных сил. Единственное, что было изменено - это установлено было электронное зажигание. Все остальное - все в оригинале, все как было с завода. Если правильно разберешь, продифектуешь, соберешь, все правильно, она доедет.
У Монте-Карло відбувається два заїзди. Перший - історичний, на ретро автомобілях. Таке собі авто-дефіле за участі трьох сотень машин. Другий - "класік". Де 15 авто-ветеранів змагаються на витривалість. Саме в ньому стартували 5 українських команд - із Києва, Запоріжжя, Львова, Тернополя і Чернівців. Столичний ЗАЗ - єдиний серед наших, хто впорався зі складним маршрутом.
За правилами, автомобілі мають подолати 800 метрів рівниною та гірськими пагорбами. Частина учасників заглохли, так і не діставшись фінішу. На складних ділянках деякі водії навіть умовляли місцевих попхнути. Однак цей синьо-жовтий до кінцевої точки докотився легко.
Сергій Малик, перший пілот, учасник "Rallye Monte-Carlo Classique":
Визивала умілєніє, як то кажуть, мотор шептав і таке інше. Ну і класна така, вона добра. І ви знаєте, ціла епоха на цих машинах їздила. Людей покоління.
Кілька трюків на льоду показали й мені. На повороті в "горбатому" трохи лячно. Однак майстер за кермом дає зрозуміти: усе під контролем. Машина їде м'яко, без різких рухів та гальмує впевнено.
по теме
В Оболонском районе Киева 6 февраля 44-летний мужчина якобы случайно застрелил свою 37-летнюю гражданскую жену
Водіям доводиться маневрувати поміж вирвами та зустрічними авто. Найгірша ділянка пролягає через село Новоукраїнка. Взятися за її ремонт мали ще торік, але дотепер навіть проєкту не зробили.
В январе 2022 года, в сравнении с январем прошлого года, средние цены на продукты питания выросли
Президент Украины, несмотря на свои предвыборные обещания не вмешиваться в работу журналистов, перешел в активную фазу противостояния с телеканалом "НАШ"
В среду, 9 февраля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал базовый сценарий России по Украине