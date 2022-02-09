Київські гонщики приїхали з кубком із Монако. 5 команд із України змагалися в престижному ралі "Монте-Карло класік" за участі ретро автомобілів. Подібні заїзди відбуваються вже сто одинадцять років поспіль. Однак учасники з нашої країни були представлені на них вперше. Із екіпажем, який подолав непросту трасу, спілкувалася Оксана Тупальська.

Сергій Малик хизується кубком від автомобільного клубу Монте-Карло. Його подарували українському екіпажу, який подолав на Запорожці 1969-го року випуску конкурсну дистанцію престижного ралі.

Сергій Малик, перший пілот, учасник "Rallye Monte-Carlo Classique":

Дуже приємно. Такого рівня відзнаки дуже рідко заїжджають в Україну. Я хотів, щоб наш жовто-синій, щоб він доїжджав в таких престижних, брендових змаганнях.

Арі Ватанен, призер ралі "Дакар", організатор "Rallye Monte-Carlo Classique":

Дуже приємно, що ви до нас приїхали. Круто, що ви вже подолали не одні перегони, і серед них - ралі в Монте-Карло.

Готували "Запорожця" ось у цій майстерні. За півтора місяця до старту перебрали автівку до гайки. Від підвіски та коробки двигуна - до ліхтарів.

Сергій Мартовенко, автомеханік, учасник "Rallye Monte-Carlo Classique":

Двигатель оригинальный, именное его, 28-30 лошадиных сил. Единственное, что было изменено - это установлено было электронное зажигание. Все остальное - все в оригинале, все как было с завода. Если правильно разберешь, продифектуешь, соберешь, все правильно, она доедет.

У Монте-Карло відбувається два заїзди. Перший - історичний, на ретро автомобілях. Таке собі авто-дефіле за участі трьох сотень машин. Другий - "класік". Де 15 авто-ветеранів змагаються на витривалість. Саме в ньому стартували 5 українських команд - із Києва, Запоріжжя, Львова, Тернополя і Чернівців. Столичний ЗАЗ - єдиний серед наших, хто впорався зі складним маршрутом.

За правилами, автомобілі мають подолати 800 метрів рівниною та гірськими пагорбами. Частина учасників заглохли, так і не діставшись фінішу. На складних ділянках деякі водії навіть умовляли місцевих попхнути. Однак цей синьо-жовтий до кінцевої точки докотився легко.

Сергій Малик, перший пілот, учасник "Rallye Monte-Carlo Classique":

Визивала умілєніє, як то кажуть, мотор шептав і таке інше. Ну і класна така, вона добра. І ви знаєте, ціла епоха на цих машинах їздила. Людей покоління.

Кілька трюків на льоду показали й мені. На повороті в "горбатому" трохи лячно. Однак майстер за кермом дає зрозуміти: усе під контролем. Машина їде м'яко, без різких рухів та гальмує впевнено.