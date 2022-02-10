Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 9 февраля, в Украине зафиксировали 41 694 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей – 3486, медработников – 1101. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
70 678 человек были вакцинированы против COVID-19:
- первую дозу получили 21 367 человек,
- вторую дозу – 29 487 человек,
- дополнительную дозу получили 596 человек,
- бустерную дозу – 19 228 человек.
За сутки:
- госпитализировали – 4 128 человек;
- летальных исходов – 280;
- выздоровели – 16 628 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 4 421 741 человек;
- выздоровели – 3 729 976 человек;
- летальных исходов – 102 167;
- проведено ПЦР-тестирование – 18 842 668.
С начала вакцинальной кампании привито 15 520 587 человек, из них:
- получили первую дозу – 15 520 585 человек,
- получили две дозы – 14 869 937 человек,
- получили дополнительную дозу – 22 159 человек,
- бустерную дозу – 512 531 человек.
В общей сложности проведено 30 925 212 прививок.
Напомним, что за 6 февраля, в Украине зафиксировали 23 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей - 2 242, медработников - 394.
По словам Виктора Ляшко в ближайшие недели суточное количество больных COVID-19 может возрасти до 60 тысяч. Ситуация с коронавирусом стабилизируется в начале весны.
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