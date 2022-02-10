За минувшие сутки, 9 февраля, в Украине зафиксировали 41 694 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей – 3486, медработников – 1101. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

70 678 человек были вакцинированы против COVID-19:

первую дозу получили 21 367 человек,

вторую дозу – 29 487 человек,

дополнительную дозу получили 596 человек,

бустерную дозу – 19 228 человек.

За сутки:

госпитализировали – 4 128 человек;

летальных исходов – 280;

выздоровели – 16 628 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 4 421 741 человек;

выздоровели – 3 729 976 человек;

летальных исходов – 102 167;

проведено ПЦР-тестирование – 18 842 668.

С начала вакцинальной кампании привито 15 520 587 человек, из них:

получили первую дозу – 15 520 585 человек,

получили две дозы – 14 869 937 человек,

получили дополнительную дозу – 22 159 человек,

бустерную дозу – 512 531 человек.

В общей сложности проведено 30 925 212 прививок.

Напомним, что за 6 февраля, в Украине зафиксировали 23 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей - 2 242, медработников - 394.

По словам Виктора Ляшко в ближайшие недели суточное количество больных COVID-19 может возрасти до 60 тысяч. Ситуация с коронавирусом стабилизируется в начале весны.

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