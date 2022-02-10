Столицу Украины внесли на третье место в рейтинге по самым большим задержкам времени для автомобильного трафика по итогам 2021 года. Об этом сообщает сообщает компания TomTom.

В топ-25 вошли Харьков, Днепр и Одесса. Соответствующие данные ежегодного рейтинга Traffic Index 2021. Таким образом, среди 404 городов мира по интенсивности автомобильных пробок на дорогах Днепр занял 25 место, Харьков - 12 место, Одесса оказалась на шестом месте, а Киев - на третьем.

Отмечается, что в 2021 году в Киеве наблюдался заметный рост загруженности дорог. Среднее время в пути за год увеличилось на три минуты в день самым загруженным городом по пробкам в 2021 году стал турецкий Стамбул, а на втором месте оказалась Московская область.

Читайте также, Украина попала в первую пятерку государств, где наблюдается наименьшее падение авиатрафика в 2021 году по сравнению с 2019 годом, который был до пандемии. В прошлом году Украина осуществила 134 тысячи авиарейсов в различные уголки мира.

Кроме того, согласно британскому исследованию относительно стоимости широкополосного проводного интернета в мире, Украина – на первом месте по его дешевизне. Скоростной интернет украинцам в среднем обходится ежемесячно в около 160 гривен.