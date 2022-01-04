Украина попала в первую пятерку государств, где наблюдается наименьшее падение авиатрафика в 2021 году по сравнению с 2019 годом, который был до пандемии. Об этом сообщает Европейская организация по безопасности аэронавигации.

Таким образом, в 2021 году наименьшие объемы сокращения авиатрафика по сравнению с 2019 годом продемонстрировали Албания (-8%), Босния и Герцеговина (-20%), Армения (-22%), Украина (-26%) и Греция (-27%).

Меньше всего пострадали страны, расположенные к югу и востоку от Европы. Албания, снизила авиатрафик всего на 8% (сокращение на 2 тыс. рейсов), является лидером восстановления. Еще четыре страны (Босния и Герцеговина, Армения, Украина и Греция) потеряли менее 30%. В разгар летнего сезона некоторые страны очень близко подошли к уровню 2019 года, в частности Греция, где в августе уровень полетов достиг 94% допандемического трафика.

Отмечается, что в прошлом году Украина осуществила 134 тысячи авиарейсов в различные уголки мира. При этом медленнее всего в прошлом году авиационная отрасль восстанавливалась в Великобритании, Финляндии и Ирландии.

Читайте также, в канун светлого праздника Рождества из-за штамма корнавирусной инфекции "Омикрон" были отменены 2 тысячи авиарейсов. На страницах авиакомпаний в социальных сетях многие жалуются, что узнали об отмене рейса после приезда в аэропорт.

Кроме того, в Судане отменили все рейсы в и из столичного международного аэропорта Хартума. Это связано с тем, что в стране прошел объявили чрезвычайное положение после военного переворота, соответствующее решение было принято в результате событий, которые сегодня происходят в стране.

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