В горсовете Кривого Рога срочная эвакуация: мэру принесли "бомбу" [ Редактировать ]
В четверг, 10 февраля, городской совет в Кривом Роге срочно эвакуировали из-за подозрительной посылки, в которой обнаружили металлический предмет. Об этом сообщает местное издание "Первый Городской".
Так, предполагается, что в посылке может быть бомба.
10 февраля на линию "102" позвонил сотрудник Муниципальной гвардии и сообщил о том, что в здании горсовета может находиться взрывчатка. Мужчина отметил, что курьер одной из популярных почтовых служб принес в здание посылку на имя и. о. городского головы Юрия Вилкула, которая якобы прибыла из Беларуси. Внутри Муниципальная гвардия обнаружила предмет, похожий на взрывчатку. Коробку с посылкой вынесли на улицу.
Правоохранители в срочном порядке эвакуировали сотрудников горсовета. На месте происшествия работает полиция, спасатели и специалисты взрыво-технической службы с кинологами. Местных жителей призвали обходиться здание городского совета.
Ранее мы писали о том, что в Одессе поступило анонимное сообщение о минировании пяти торгово-развлекательных центров. Правоохранители сейчас проверяют эту информацию, с целью проверки указанной информации на места направлены полицейские из территориальных отделов полиции, специалистов-взрывотехников и кинологов.
Кроме того, в Киеве перекрыли движение по мосту Патона из-за сообщения о минировании. Информацию о перекрытии движения также подтвердила пресс-служба патрульной полиции Киева, при проверке никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружено.
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