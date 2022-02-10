Схрон боєприпасів виявили в Запоріжжі [ Редактировать ]
Арсенал був захований біля траси на околиці міста. Співробітники СБУ разом із поліцейськими дістали з підвалу покинутої будівлі протитанковий гранатомет, вісім гранат із запалами та майже тисячу набоїв різного калібру. Усе вилучене відправили на експертизу. Відкрито кримінальне провадження за статтею "Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибухівкою".
Сергій Левченко, речник УСБУ в Запорізькій області:
Нині тривають оперативні слідчі дії, направлені на встановлення осіб, які саме облаштували схрон та з'ясовується, з якою саме метою вони залишили у схованці вказану зброю та боєприпаси.
по теме
Співробітники СБУ разом із поліцейськими дістали з підвалу покинутої будівлі протитанковий гранатомет, вісім гранат із запалами та майже тисячу набоїв різного калібру.
Працівники спецслужби встановили, що це місцевий житель, завербований представниками однієї з білоруських держструктур.
Після кількох годин пошуків його знайшли в горах. Пілота на місці не було.
Після вибуху - минула третя доба. В будинку тривають відновлювальні роботи. Пошкоджені стіни закрили дерев'яними плитами.
Запоріжжя. Четверта година ночі. Аж раптом жителів мікрорайону розбудив потужний вибух. Рвонуло в одній із квартир чотириповерхівки. У чому люди були, у тому й повибігали на вулицю.