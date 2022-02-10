Арсенал був захований біля траси на околиці міста. Співробітники СБУ разом із поліцейськими дістали з підвалу покинутої будівлі протитанковий гранатомет, вісім гранат із запалами та майже тисячу набоїв різного калібру. Усе вилучене відправили на експертизу. Відкрито кримінальне провадження за статтею "Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибухівкою".

Сергій Левченко, речник УСБУ в Запорізькій області: