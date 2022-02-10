Особливістю цього штаму є те, що у зоні ризику - саме малеча.

Перефарбування областей: Україну накриває Ковід. Лише одна область залишається жовтою - Полтавщина. Більшість регіонів - помаранчеві, і два вже червоні. А цифри ковідної статистики - зростають. За останню добу - понад 40 тисяч. А все тому, що зараз у нас циркулює більш заразний "Омікрон". І хоча цей штам вважають "легким", чи варто із ним легковажити?

Лікарі кажуть: "Омікрон" підступний своїми ускладненнями. Які ж вони? Розкаже Валерія Коломієць

Олександр перехворів на Ковід разом з усією родиною з місяць тому. Чоловік упевнений: сім'ю накрила хвиля "Омікрону". Бо ж симптоми були легкими. Навіть нюх не зникав. Як у більшості людей із цим штамом:

Олександр, перехворів на коронавірус:

Все как обычная простуда. Насморк, кашель, все стандартно. Сама болезнь длилась до недели где-то.

Те, що "Омікрон" переноситься легко, вже ні для кого не секрет. У МОЗі навіть термін самоізоляції скоротили до 5 днів через коротший інкубаційний період цього штаму. Інше питання - наслідки. Чи є легкий перебіг гарантією того, що ускладнень не буде? Лікарі кажуть: ні, таких гарантій нема. Тож чим страшний "лагідний" Омікрон? Перша побічка:

Олександр, перехворів на коронавірус:

Это перепады настроения: то все очень хорошо, то какие-то мини-депрессии, но в принципе все это проходит.

Емоційні гойдалки, безсоння, тривожний стан. "Омікрон", як й інші штами Ковіду, б'ють по нервовій системі. І це - найпоширеніше ускладнення від коронавірусу.

Юрій Ранков, медичний директор першого медичного центру Тель-Авіва:

Поражение после коронавируса схоже с поражением при болезни альцгеймера. Поражается нервная система, ЦНС, клетки головного мозга, что в результате приводит к деменции и к потери функций. Нарушается способность концентрации, нарушается режим сна, появляется беспокойство.

І поганий сон, і роздратованість, і втрата концентрації. Цю теорію від лікаря на власному прикладі підтверджує Катерина. Каже, двічі хворіла на Ковід - і наслідки відчуває досі.

Катерина, перехворіла на коронавірус:

Після другого разу помітила зміни з боку жіночого здоров'я і також з боку сну. Почала погано спати, прокидалась вночі декілька разів і це було неспокійно. Така роздратованість на різних людей, особливо на близьких.

А однією з причин роздратованості і безсоння під час і після Ковіду може стати ураження щитовидної залози:

Тетяна Шеплякова, гінеколог-ендокринолог:

Это такой орган, который принимает огромное участвие в нашей жизнедеятельности - это и настроенее, и сон, и общее самочувствие. Соответственно это может быть причиной нарушения в этой сфере.

Взагалі коронавірус, як і будь-яка вірусна хвороба, може "вдарити" по будь-якому органу. Гінеколог-ендокринолог Тетяна Шеплякова каже: з початку пандемії звернень до неї побільшало. Здорові до Ковіду пацієнти після хвороби, скаржаться то на "серце", то на тиск.

А про людей із хронічними недугуми і говорити годі.

Тетяна Шеплякова, гінеколог-ендокринолог:

У женщин с сахарным диабетом, с метаболическим синдромом Ковид протекает сложнее и может вызывать более тяжелые осложнения.

А от для кого "Омікрон" найбільш небезпечний - так це для... дітей! Особливістю цього штаму є те, що у зоні ризику - саме малеча. І легкий для дорослих вірус може у дитини може минути безсимптомно, а може вразити весь організм.

Юрій Ранков, медичний директор першого медичного центру Тель-Авіва: