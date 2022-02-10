Україну накриває коронавірус: якими ускладненнями підступний "Омікрон" [ Редактировать ]
Перефарбування областей: Україну накриває Ковід. Лише одна область залишається жовтою - Полтавщина. Більшість регіонів - помаранчеві, і два вже червоні. А цифри ковідної статистики - зростають. За останню добу - понад 40 тисяч. А все тому, що зараз у нас циркулює більш заразний "Омікрон". І хоча цей штам вважають "легким", чи варто із ним легковажити?
Лікарі кажуть: "Омікрон" підступний своїми ускладненнями. Які ж вони? Розкаже Валерія Коломієць
Олександр перехворів на Ковід разом з усією родиною з місяць тому. Чоловік упевнений: сім'ю накрила хвиля "Омікрону". Бо ж симптоми були легкими. Навіть нюх не зникав. Як у більшості людей із цим штамом:
Олександр, перехворів на коронавірус:
Все как обычная простуда. Насморк, кашель, все стандартно. Сама болезнь длилась до недели где-то.
Те, що "Омікрон" переноситься легко, вже ні для кого не секрет. У МОЗі навіть термін самоізоляції скоротили до 5 днів через коротший інкубаційний період цього штаму. Інше питання - наслідки. Чи є легкий перебіг гарантією того, що ускладнень не буде? Лікарі кажуть: ні, таких гарантій нема. Тож чим страшний "лагідний" Омікрон? Перша побічка:
Олександр, перехворів на коронавірус:
Это перепады настроения: то все очень хорошо, то какие-то мини-депрессии, но в принципе все это проходит.
Емоційні гойдалки, безсоння, тривожний стан. "Омікрон", як й інші штами Ковіду, б'ють по нервовій системі. І це - найпоширеніше ускладнення від коронавірусу.
Юрій Ранков, медичний директор першого медичного центру Тель-Авіва:
Поражение после коронавируса схоже с поражением при болезни альцгеймера. Поражается нервная система, ЦНС, клетки головного мозга, что в результате приводит к деменции и к потери функций. Нарушается способность концентрации, нарушается режим сна, появляется беспокойство.
І поганий сон, і роздратованість, і втрата концентрації. Цю теорію від лікаря на власному прикладі підтверджує Катерина. Каже, двічі хворіла на Ковід - і наслідки відчуває досі.
Катерина, перехворіла на коронавірус:
Після другого разу помітила зміни з боку жіночого здоров'я і також з боку сну. Почала погано спати, прокидалась вночі декілька разів і це було неспокійно. Така роздратованість на різних людей, особливо на близьких.
А однією з причин роздратованості і безсоння під час і після Ковіду може стати ураження щитовидної залози:
Тетяна Шеплякова, гінеколог-ендокринолог:
Это такой орган, который принимает огромное участвие в нашей жизнедеятельности - это и настроенее, и сон, и общее самочувствие. Соответственно это может быть причиной нарушения в этой сфере.
Взагалі коронавірус, як і будь-яка вірусна хвороба, може "вдарити" по будь-якому органу. Гінеколог-ендокринолог Тетяна Шеплякова каже: з початку пандемії звернень до неї побільшало. Здорові до Ковіду пацієнти після хвороби, скаржаться то на "серце", то на тиск.
А про людей із хронічними недугуми і говорити годі.
Тетяна Шеплякова, гінеколог-ендокринолог:
У женщин с сахарным диабетом, с метаболическим синдромом Ковид протекает сложнее и может вызывать более тяжелые осложнения.
А от для кого "Омікрон" найбільш небезпечний - так це для... дітей! Особливістю цього штаму є те, що у зоні ризику - саме малеча. І легкий для дорослих вірус може у дитини може минути безсимптомно, а може вразити весь організм.
Юрій Ранков, медичний директор першого медичного центру Тель-Авіва:
Это синдром мультисистемного поражения, который вызвывает поражение большинтсва органов организма: мочевыделительной системы, страдают почки, желудочно-кишечный тракт, страдает нервная система, сердечно-сосудистая система.
по теме
Ушпиталені 4 тисячі хворих, одужали - 16 із половиною тисяч.
Ці перші пігулки проти ковіду почали виписувати пацієнтам у США і Європі одразу після успішних міжнародних клінічних випробувань, які тривали майже півтора року. Ефективність "Молнупіравіру" від тяжкого перебігу хвороби сягала дев'яноста восьми відсотків.
Там учені працюють над розробкою нової, ефективнішої вакцини.
Європейське агентство з лікарських засобів радить вживати таблетки одразу після перших симптомів. Призначатимуть їх поки що лише дорослим з групи ризику.
Протестувати всіх пацієнтів, кажуть медики, фізично не можуть. Ще й часто люди приходять у непризначений для них час.