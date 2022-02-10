Таких жінок як Інна, за минулий рік лише у Харкові було півтори тисячі.

Кожна п'ята жінка у світі стає жертвою домашнього насилля. Це - офіційна статистика. Для допомоги постраждалим лише у Харкові працює 9 центрів. Яку підтримку там пропонують? Бачила Світлана Шекера.

Інна Логачова згадує, як тікала разом із чотирма дітьми від свого оскаженілого чоловіка.

Інна Логачова, жертва домашнього насилля:

Он начал пить, и у нас произошла стычка его со старшим сыном. Отобрал у ребенка телефон, а там пароль стоит. И он за этот пароль кинулся драться. Хотя ну не его ж телефон. Он сам крупный, под два метра, такой здоровый мужчина.

Перелякана жінка зателефонувала до поліції. Там дали адресу кризового центру, де жінка із дітьми знайшла тимчасовий прихисток.

Ірина Краснолобова, директорка закладу "Центр з надання допомоги постраждалим від насильства в сім'ї":

В центрі постраждала особа може отримати консультації психолога, де вона зможе знайти і заспокоєння, і поліпшення свого емоційного стану. Вона може відвідати групи взаємопідтримки за принципом "рівний-рівному". Тут працюють соцпрацівники, які можуть допомогти у відновленні документів. У прописанні певного алгоритму дій: що саме робити і що саме робити у випадку насильства надалі.

У цьому кризовому центрі жінки можуть пожити десять днів. У них не питають документів чи медичних довідок. Адресу центру знають лише соцпрацівники, її приховують, аби чоловіки-агресори не знайшли жінок.

Ірина Краснолобова, директорка закладу "Центр з надання допомоги постраждалим від насильства в сім'ї":

Тут є кімнати для дівчат, які можуть перепочити, тут обладнані дитячі місця, де діти можуть бути розташовані. Є кухня, мінімальний набір для приготування їжі та посуду. Є санітарний вузол, де дівчата можуть попрати свої речі.

Таких жінок як Інна, за минулий рік лише у Харкові було півтори тисячі.

Андрій Спаський, депутат Харківської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Мы всячески помогаем, помогаем её детям и хотели поднять эту проблему и показать, что в действительности таких случаев много и чем больше мы будем реагировать на это, чем больше будем это показывать, я думаю, тем в обществе будет формироваться мораль, отношение к таким семьям к таким женщинам и особенно отношения к тем мужчинам, которые это допускают. Поэтому мы в горсовете сейчас на недавней сессии проголосовали за создание коммунального предприятия, которая будет помогать детям, которые тоже страдают от насилия в семье и также существует как я уже сказал, в городе Харькове 9 центров помощи женщинам которые страдают от насилия в семье.

Іншим жінкам, зі свого досвіду, Інна радить в жодному разі не терпіти. Бо чоловік, який хоча б раз підняв руку на жінку, вже не зупиниться.

Інна Логачова жертва домашнього насилля: