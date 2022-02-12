Из реки Тетерев, которая находится в Житомирской области спасли мужчину, который пытался вытащить собаку и провалился под лед. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По прибытию на место выяснилось, что мужчина пытался спасти свою собаку, которая провалилась под лед посреди реки, и сам попал в ледяную воду на расстоянии около 5 метров от берега.

11 февраля в 17:39 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что срочно необходима помощь бойцов ГСЧС в спасении провалившегося в ледяную воду мужчины. Происшествие случилось на р. Тетерев в г. Коростышев.

Отмечается, что один из спасателей ГСЧС обвязался веревкой, лег на тонкий лед и ползком добрался до мужчины. Еще два спасателя держали веревку и страховали его с берега. Добравшись до потерпевшего, пожарный схватил его за руку, вытащил на поверхность и после этого другие спасатели подтащили их обоих к берегу. Таким же образом спасатели ГСЧС достали из ледяной воды и собаку.

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