Спасал собаку от гибели: под Житомиром вытащили из реки мужчину [ Редактировать ]
Из реки Тетерев, которая находится в Житомирской области спасли мужчину, который пытался вытащить собаку и провалился под лед. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По прибытию на место выяснилось, что мужчина пытался спасти свою собаку, которая провалилась под лед посреди реки, и сам попал в ледяную воду на расстоянии около 5 метров от берега.
11 февраля в 17:39 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что срочно необходима помощь бойцов ГСЧС в спасении провалившегося в ледяную воду мужчины. Происшествие случилось на р. Тетерев в г. Коростышев.
Отмечается, что один из спасателей ГСЧС обвязался веревкой, лег на тонкий лед и ползком добрался до мужчины. Еще два спасателя держали веревку и страховали его с берега. Добравшись до потерпевшего, пожарный схватил его за руку, вытащил на поверхность и после этого другие спасатели подтащили их обоих к берегу. Таким же образом спасатели ГСЧС достали из ледяной воды и собаку.
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