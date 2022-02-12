Вооруженные силы Украины готовы отбивать нападения врага на любой город страны. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

По его словам, армия и добровольцы смогли выстоять в 2014 году. Сейчас ситуация совсем другая. В Кремле это точно знают и это важный элемент сдерживания. Сегодня у нас самая мощная армия в Украине за последние 15 лет и самая мощная армия в Европе, наше войско возглавляют боевые генералы и офицеры.

Вооруженные силы Украины полностью готовы к отпору агрессору. Каждый, кто хоть раз смотрел в глаза нашим воинам, уверен - повторения 2014 года не будет, агрессору не взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, ни любой другой город.

Отмечается, что сейчас "звучат уже далеко не впервые за последние полгода "объявления" о начале широкомасштабного вторжения России, и следует воспринимать их как дополнительный способ разрушить намерения врага".

Читайте также, представитель правительства Польши Петр Мюллер оценил возможность нападения России на польское государство. Сейчас таких сигналов нет, он отметил, что Польша готова предпринимать дипломатические действия для сдерживания России.

Кроме того, администрация президента Соединенных Штатов из-за угрозы вторжения РФ в Украину планирует усилить свое военное присутствие в Восточной Европе. На днях в загородной резиденции американского президента Кэмп-Дэвид высокопоставленными лицами Пентагона были предоставлены варианты действий.

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