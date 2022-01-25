Польша оценила возможность нападения России [ Редактировать ]
Во вторник, 25 января, представитель правительства Польши Петр Мюллер оценил возможность нападения России на польское государство. Об этом сообщает PAP.
По его словам, сейчас таких сигналов нет. Он отметил, что Польша готова предпринимать дипломатические действия для сдерживания России.
На данный момент у нас нет сигналов о том, что Польша должна стать непосредственной жертвой военных действий России.
Впрочем, он считает, что страна уже стала жертвой в случае ситуации на белорусско-польской границе.
Напомним, что 15 декабря президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали России к дальнейшей работе в рамках "нормандского форма".
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