Аэропорт "Борисполь" продолжает работать в штатном режиме, но в ближайшее время расписание может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба главного аэропорта страны.

Внимательно следите за информацией о расписании самолетов авиакомпаний на онлайн-табло нашего сайта. По всем вопросам отмены и задержки рейсов обращайтесь непосредственно к авиакомпаниям, обслуживающим эти рейсы. В ближайшее время расписание может изменяться. Мы внимательно следим за всеми изменениями. В то же время сообщаем, что на сегодня практически все рейсы проходят по расписанию и без изменений в графиках полетов.

В "Борисполе" отдельно сообщили об изменениях в рейсах:

KLM отменяла все свои рейсы с 13.02 по 17.02.2022.

FLY-DUBAI - изменила графики с 14.02 по 28.02.2022: прибытие в 17:25 вместо 22:35; отправление в 18:25, вместо 23:25.

QATAR AIRWAYS XQR 295 и 296 – отменен рейс 14.02.2022, потому что будет выполняться рейс на большем воздушном судне по расписанию.

AIR ASTANA изменила расписание рейса XKC 201 202, следите за расписанием на официальном табло сайта аэропорта.

Напомним, что Министерство инфраструктуры сообщило, что небо над Украиной остается открытым, а власти не принимали решения по закрытию воздушного пространства.

Между тем сообщается, что международные страховые компании, с понедельника, 14 февраля, прекращают страховать самолеты для полетов над Украиной из-за высокого риска начала боевых действий.