В "Борисполе" сообщили об изменениях в авиарейсах и расписании [ Редактировать ]
Источник: аэропорт "Борисполь"
Аэропорт "Борисполь" продолжает работать в штатном режиме, но в ближайшее время расписание может меняться.
Об этом сообщает пресс-служба главного аэропорта страны.
Внимательно следите за информацией о расписании самолетов авиакомпаний на онлайн-табло нашего сайта. По всем вопросам отмены и задержки рейсов обращайтесь непосредственно к авиакомпаниям, обслуживающим эти рейсы. В ближайшее время расписание может изменяться. Мы внимательно следим за всеми изменениями. В то же время сообщаем, что на сегодня практически все рейсы проходят по расписанию и без изменений в графиках полетов.
В "Борисполе" отдельно сообщили об изменениях в рейсах:
- KLM отменяла все свои рейсы с 13.02 по 17.02.2022.
- FLY-DUBAI - изменила графики с 14.02 по 28.02.2022: прибытие в 17:25 вместо 22:35; отправление в 18:25, вместо 23:25.
- QATAR AIRWAYS XQR 295 и 296 – отменен рейс 14.02.2022, потому что будет выполняться рейс на большем воздушном судне по расписанию.
- AIR ASTANA изменила расписание рейса XKC 201 202, следите за расписанием на официальном табло сайта аэропорта.
Напомним, что Министерство инфраструктуры сообщило, что небо над Украиной остается открытым, а власти не принимали решения по закрытию воздушного пространства.
Между тем сообщается, что международные страховые компании, с понедельника, 14 февраля, прекращают страховать самолеты для полетов над Украиной из-за высокого риска начала боевых действий.
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