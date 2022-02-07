В Борисполі приземлився черговий американський літак із військовою допомогою [ Редактировать ]
Цієї ночі в Борисполі приземлився черговий американський літак із військовою допомогою. Доправив 86 тон боєприпасів. Як повідомляє посольство США в Україні, це вже 8-й борт із безпековою поміччю від Сполучених Штатів. У дип-місії наголосили: Вашингтон стоїть пліч-о-пліч з Україною, доки та захищає свій суверенітет і територіальну цілісність. Уже надали 650 тонн боєприпасів. І обіцяли надіслати ще.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Сьогодні Україна отримує посилену політичну, безпекову та економічну підтримку. Загальний обсяг за останні тижні, місяці перетнув 1,5 млрд. Доставленої зброї - загальну вагу в понад 1000 тон. Рекордні обсяги підтримки мають важливе політичне значення. Вони посилюють позицію України за столом переговорів.
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