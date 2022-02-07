Цієї ночі в Борисполі приземлився черговий американський літак із військовою допомогою. Доправив 86 тон боєприпасів. Як повідомляє посольство США в Україні, це вже 8-й борт із безпековою поміччю від Сполучених Штатів. У дип-місії наголосили: Вашингтон стоїть пліч-о-пліч з Україною, доки та захищає свій суверенітет і територіальну цілісність. Уже надали 650 тонн боєприпасів. І обіцяли надіслати ще.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України: