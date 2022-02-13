Стріли Купідона: де і як шукають кохання у сучасному світі? [ Редактировать ]
Знайти кохання за п'ять хвилин, або за 500 доларів. Напередодні дня святого Валентина наша Ярина Марків дізнавалась, як сьогодні шукають свою другу половинку українці? Що таке швидкі побачення і куди на них ходять? Та як мобільні додатки та соцмережі об'єднують серця навіть за тисячі кілометрів... Про сучасні стріли Купідона та новітні способи знайомства - далі.
Ярина Марків, кореспондентка:
Де віднайти його - питання. Секретної інструкції - немає. Водночас способів знайомства - безліч... Про них вам розкажу, а декотрі навіть випробую на собі.. Та спочатку - про оцю молоду пару.
Це Дар'я та Дмитро. Вони нещодавно відсвяткували річницю стосунків. А історія кохання почалась…
Дар'я:
Досить випадково. Ми просто з подругою ввечері, нам було так нічим зайнятися, і ми вирішили подивитися що воно собою являє.
Мобільний застосунок для знайомств. Завантажили його, зареєструвалися, й забули.
І десь за місяць ввечері в п'ятницю мені приходить повідомлення від Дмитра.
Дмитро:
І з цього моменту їй написав і все почалося.
Хоч на "сваху у смартфоні" ніхто не покладав надії, а вона взяла, й створила пару. Та ще й за інтересами. Їх Дар'я та Дмитро попередньо визначили в застосунку. Збіг ледь не стовідсотковий, - каже хлопець, і вже після першої зустрічі зрозумів...
Що мені подобається дуже Дар'я і це моє кошенятко.
Дар'я:
Для мене це була авантюра, яка обернулась коханням.
Ви скажете: смартфон - не купідон? Тоді ласкаво просимо в шлюбне агентство!
Це весілля в Лас-Вегасі.. На день святого Валентина у 2012 році... Я була на цьому весіллі. Я хрестила їхнього синочка.
Ця пара живе у Канаді.
Ця пара одружилася 11. 11. 11.
Наталія Коваль, досвідчена сваха. У шлюбному бізнесі вже 25 років і за цей час насватала пар:
Десь 165 точно. Вони народили сімдесят дітей.
Здебільшого, за кордоном. Бо Наталія єднає українські серця з іноземними.
Наталія Коваль, метчмейкер (сваха):
Американці, канадійці, Британія - це топ три. Далі йде західна Європа, є ще в нас Австралія, Нова Зеландія. Заморське кохання здебільшого шукають українки - від двадцяти восьми до сорока п'яти років.
Привіт із Північної Кароліни! - Я Зак. - Я Леся. - Наталі Коваль познайомила нас і тепер ми щаслива родина вже три роки. Якщо ви дуже вірите у свою мрію. - Усе можливо!
Але такі пошуки інтернаціонального кохання не дешеві. Жінкам доведеться викласти...
Наталія Коваль - метчмейкер (сваха):
1500 гривень за реєстрацію. Коли нам вдається її видати заміж, то вона сплачує суму еквіваленту 500 євро.. Це проста базова реєстрація. Але є клієнти, які хочуть більше часу, більше допомоги - вони сплачують інші суми.
Та що робити, якщо знайомство через шлюбне агентство не по кишені?
Ярина Марків, кореспондентка:
Інтернет-спілкування не для вас, а підійти й познайомитись на вулиці бракує сміливості? Вихід є! Швидкі побачення...
Англійською - "Спід-дейтинг". Або як знайти своє щастя за п'ять хвилин. Бо саме стільки часу триває спілкування на вечірці для самотніх.
Олег, організатор і ведучий клубу швидких побачень:
Люди, які познайомились в нашому клубі, вже мають дітей. І така пара не одна. Тут завідомо уже всі готові і всі чекають на відносини.
То як працює цей "Спід-дейтинг"? Експрес-побачення, як правило, проводять у кав'ярнях чи ресторанах раз на два тижні.
Та мені пощастило - напередодні Дня закоханих організували додатковий захід. І я беру в ньому участь! Йду на таку авантюру вперше. Цікаво, що з того вийде
Вхід на вечірку платний - 3-4 сотні. Кожен сідає за столик, отримує анкету і номер учасника - в мене двадцять перший.
А також "карту симпатій" - ось тут є номерки навпроти яких треба ставити плюсики, якщо візаві припаде до душі. А в нього на все про все - п'ять хвилин. Коли ж залунає дзвінок все девушки остаюся за своими столиками, а мужчины пересаживаются к следующей девушке.
Таким чином за годинку-другу всі встигають перезнайомитися одне з одним.
Ярина Марків:
Що ж, я добре провела час. Відверто скажу, п'яти хвилин цілком достатньо, щоб зрозуміти, симпатична людина тобі чи ні. Що цікаво - кожен другий чоловік, з яким я спілкувалася - був представником сфери ІТ… І так, один плюсик в "карті симпатій" я таки поставила.
Їх по завершенню заходу віддають організаторам. Якщо вони виявлять співпадіння - розішлють контакти.
Олексій, учасник швидких побачень:
Я в захваті, вже був раніше на цьому заході. Тут ти одразу з людиною спілкуюєшся і розумієш - чи є якийсь конект або нема.
"Швидкі побачення" до нас прийшли зі США. Консервативні американці серйозні стосунки шукають серед спільних друзів, на ділових зустрічах, конференціях. І дуже рідко онлайн.
А в Угорщині вигадали власний - гастрономічний - спосіб знайомства. В одному із супермаркетів Будапешта до Дня святого Валентина корзини для продуктів позначили рожевими та блакитними написами "шукаю пару". Табличка поруч сповіщала: "ви самотні? Візьміть кошик і зустріньте того єдиного в улюбленій крамниці".
Анна-Марія, відвідувачка супермаркету:
Дуже мила ідея. Але цікаво, кому стане духу взяти такий кошик.
Та все ж майже половина світу сьогодні призначає побачення онлайн..
Клементин Лалянд, співзасновниця застосунку для знайомств:
Тепер застосунки для знайомств - звична річ у наших смартфонах, вони повсюди, використовують геолокацію, і це дозволяє збільшувати шанси когось зустріти.
Та як при цьому не натрапити на аферистів?
Андрій Жельветро, психолог:
Якщо чоловік, наприклад, завжди відкладає - давай там через тиждень зустрінемося, я не можу, там, робота. Скоріш за все вас якось хочуть розвести. Головне правило - не затягувати реальну зустріч.
Так і зробили наші наступні герої. Ніна та Сергій Хведченя зійшлися, коли обом було вже за 50. Вона прожила в шлюбі 30 років, та втратила чоловіка. Він одружився ще студентом, та вже через пів року сім'я розпалася. А потім - довго парубкував...
Сергій Хведченя:
Держался сколько мог, не хотел здаваться. Я, честно говоря, думал, что уже все... Сия чаша минет меня.
Та доля вирішила інакше...
Ніна Хведченя:
В соцсетях у моей знакомой появиляся человек с очень интересной историей. Дело в том что он писатель, историк, а поскольку я тоже историк, я сама ему предложила встретиться первый раз для того, чтобы получить его книгу.
А зустрівшись, зрозуміла, що вони з Сергієм дуже схожі. Інтересами, зовнішньо, ба більше, живуть на одній вулиці!
Я подьехала к нему на велосипеде, в декабре месяце, и ему стало очень интересно, в общем-то в таком возрасте.
Сергій:
И тут я встретил свою половинку.
Сергій та Ніна пішли під вінець і вже 15 років живуть разом.
За цей час встигли об'їздити понад п'ятдесят країн. А ще, знялися у сотні реклам, фотосесій та короткометражок. Ось що робить з людьми кохання у будь-якому віці!
Ніна та Сергій Хведченя:
Будьте любимы и любите. Большой любви, огромной, на всю долгую жизнь.
Дар'я та Дмитро:
Кохання - воно поруч. Дійте, щоб не проґавити свій шанс.
Happy Valentines Day!
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