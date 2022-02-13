Знайти кохання за п'ять хвилин, або за 500 доларів. Напередодні дня святого Валентина наша Ярина Марків дізнавалась, як сьогодні шукають свою другу половинку українці? Що таке швидкі побачення і куди на них ходять? Та як мобільні додатки та соцмережі об'єднують серця навіть за тисячі кілометрів... Про сучасні стріли Купідона та новітні способи знайомства - далі.

Ярина Марків, кореспондентка:

Де віднайти його - питання. Секретної інструкції - немає. Водночас способів знайомства - безліч... Про них вам розкажу, а декотрі навіть випробую на собі.. Та спочатку - про оцю молоду пару.

Це Дар'я та Дмитро. Вони нещодавно відсвяткували річницю стосунків. А історія кохання почалась…

Дар'я:

Досить випадково. Ми просто з подругою ввечері, нам було так нічим зайнятися, і ми вирішили подивитися що воно собою являє.

Мобільний застосунок для знайомств. Завантажили його, зареєструвалися, й забули.

І десь за місяць ввечері в п'ятницю мені приходить повідомлення від Дмитра.

Дмитро:

І з цього моменту їй написав і все почалося.

Хоч на "сваху у смартфоні" ніхто не покладав надії, а вона взяла, й створила пару. Та ще й за інтересами. Їх Дар'я та Дмитро попередньо визначили в застосунку. Збіг ледь не стовідсотковий, - каже хлопець, і вже після першої зустрічі зрозумів...

Що мені подобається дуже Дар'я і це моє кошенятко.

Дар'я:

Для мене це була авантюра, яка обернулась коханням.

Ви скажете: смартфон - не купідон? Тоді ласкаво просимо в шлюбне агентство!

Це весілля в Лас-Вегасі.. На день святого Валентина у 2012 році... Я була на цьому весіллі. Я хрестила їхнього синочка.

Ця пара живе у Канаді.

Ця пара одружилася 11. 11. 11.

Наталія Коваль, досвідчена сваха. У шлюбному бізнесі вже 25 років і за цей час насватала пар:

Десь 165 точно. Вони народили сімдесят дітей.

Здебільшого, за кордоном. Бо Наталія єднає українські серця з іноземними.

Наталія Коваль, метчмейкер (сваха):

Американці, канадійці, Британія - це топ три. Далі йде західна Європа, є ще в нас Австралія, Нова Зеландія. Заморське кохання здебільшого шукають українки - від двадцяти восьми до сорока п'яти років.

Привіт із Північної Кароліни! - Я Зак. - Я Леся. - Наталі Коваль познайомила нас і тепер ми щаслива родина вже три роки. Якщо ви дуже вірите у свою мрію. - Усе можливо!

Але такі пошуки інтернаціонального кохання не дешеві. Жінкам доведеться викласти...

Наталія Коваль - метчмейкер (сваха):

1500 гривень за реєстрацію. Коли нам вдається її видати заміж, то вона сплачує суму еквіваленту 500 євро.. Це проста базова реєстрація. Але є клієнти, які хочуть більше часу, більше допомоги - вони сплачують інші суми.

Та що робити, якщо знайомство через шлюбне агентство не по кишені?

Ярина Марків, кореспондентка:

Інтернет-спілкування не для вас, а підійти й познайомитись на вулиці бракує сміливості? Вихід є! Швидкі побачення...

Англійською - "Спід-дейтинг". Або як знайти своє щастя за п'ять хвилин. Бо саме стільки часу триває спілкування на вечірці для самотніх.

Олег, організатор і ведучий клубу швидких побачень:

Люди, які познайомились в нашому клубі, вже мають дітей. І така пара не одна. Тут завідомо уже всі готові і всі чекають на відносини.

То як працює цей "Спід-дейтинг"? Експрес-побачення, як правило, проводять у кав'ярнях чи ресторанах раз на два тижні.

Та мені пощастило - напередодні Дня закоханих організували додатковий захід. І я беру в ньому участь! Йду на таку авантюру вперше. Цікаво, що з того вийде

Вхід на вечірку платний - 3-4 сотні. Кожен сідає за столик, отримує анкету і номер учасника - в мене двадцять перший.

А також "карту симпатій" - ось тут є номерки навпроти яких треба ставити плюсики, якщо візаві припаде до душі. А в нього на все про все - п'ять хвилин. Коли ж залунає дзвінок все девушки остаюся за своими столиками, а мужчины пересаживаются к следующей девушке.

Таким чином за годинку-другу всі встигають перезнайомитися одне з одним.

Ярина Марків:

Що ж, я добре провела час. Відверто скажу, п'яти хвилин цілком достатньо, щоб зрозуміти, симпатична людина тобі чи ні. Що цікаво - кожен другий чоловік, з яким я спілкувалася - був представником сфери ІТ… І так, один плюсик в "карті симпатій" я таки поставила.

Їх по завершенню заходу віддають організаторам. Якщо вони виявлять співпадіння - розішлють контакти.

Олексій, учасник швидких побачень:

Я в захваті, вже був раніше на цьому заході. Тут ти одразу з людиною спілкуюєшся і розумієш - чи є якийсь конект або нема.

"Швидкі побачення" до нас прийшли зі США. Консервативні американці серйозні стосунки шукають серед спільних друзів, на ділових зустрічах, конференціях. І дуже рідко онлайн.

А в Угорщині вигадали власний - гастрономічний - спосіб знайомства. В одному із супермаркетів Будапешта до Дня святого Валентина корзини для продуктів позначили рожевими та блакитними написами "шукаю пару". Табличка поруч сповіщала: "ви самотні? Візьміть кошик і зустріньте того єдиного в улюбленій крамниці".

Анна-Марія, відвідувачка супермаркету:

Дуже мила ідея. Але цікаво, кому стане духу взяти такий кошик.

Та все ж майже половина світу сьогодні призначає побачення онлайн..

Клементин Лалянд, співзасновниця застосунку для знайомств:

Тепер застосунки для знайомств - звична річ у наших смартфонах, вони повсюди, використовують геолокацію, і це дозволяє збільшувати шанси когось зустріти.

Та як при цьому не натрапити на аферистів?

Андрій Жельветро, психолог:

Якщо чоловік, наприклад, завжди відкладає - давай там через тиждень зустрінемося, я не можу, там, робота. Скоріш за все вас якось хочуть розвести. Головне правило - не затягувати реальну зустріч.

Так і зробили наші наступні герої. Ніна та Сергій Хведченя зійшлися, коли обом було вже за 50. Вона прожила в шлюбі 30 років, та втратила чоловіка. Він одружився ще студентом, та вже через пів року сім'я розпалася. А потім - довго парубкував...

Сергій Хведченя:

Держался сколько мог, не хотел здаваться. Я, честно говоря, думал, что уже все... Сия чаша минет меня.

Та доля вирішила інакше...

Ніна Хведченя:

В соцсетях у моей знакомой появиляся человек с очень интересной историей. Дело в том что он писатель, историк, а поскольку я тоже историк, я сама ему предложила встретиться первый раз для того, чтобы получить его книгу.

А зустрівшись, зрозуміла, що вони з Сергієм дуже схожі. Інтересами, зовнішньо, ба більше, живуть на одній вулиці!

Я подьехала к нему на велосипеде, в декабре месяце, и ему стало очень интересно, в общем-то в таком возрасте.

Сергій:

И тут я встретил свою половинку.

Сергій та Ніна пішли під вінець і вже 15 років живуть разом.

За цей час встигли об'їздити понад п'ятдесят країн. А ще, знялися у сотні реклам, фотосесій та короткометражок. Ось що робить з людьми кохання у будь-якому віці!

Ніна та Сергій Хведченя:

Будьте любимы и любите. Большой любви, огромной, на всю долгую жизнь.

Дар'я та Дмитро:

Кохання - воно поруч. Дійте, щоб не проґавити свій шанс.

Happy Valentines Day!