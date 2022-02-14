Пройшла закрита нарада під головуванням секретаря РНБО [ Редактировать ]
У ці хвилини триває закрита нарада під головуванням секретаря РНБО. Головна тема - поточна безпекова ситуація в Україні. На зустріч запросили лише тих, хто має допуск до державної таємниці: керівництво парламенту, по одному представнику від депутатських фракцій та груп, голів трьох профільних комітетів, а також прем'єра, урядовців із силового та економічного блоків і представників Збройних сил та розвідки.
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