У ці хвилини триває закрита нарада під головуванням секретаря РНБО. Головна тема - поточна безпекова ситуація в Україні. На зустріч запросили лише тих, хто має допуск до державної таємниці: керівництво парламенту, по одному представнику від депутатських фракцій та груп, голів трьох профільних комітетів, а також прем'єра, урядовців із силового та економічного блоків і представників Збройних сил та розвідки.