В связи с угрозой возможного вторжения РФ, США предложило суверенные кредитные гарантии Украине на сумму до $1 млрд с целью защитить ее экономику в условиях неспокойной политической ситуации.

Об этом заявил американский государственный секретарь Энтони Блинкен, информирует Госдепартамент США.

В заявлении говорится, что кредит поможет поддержать украинскую "программу экономических реформ и постоянное сотрудничество с Международным валютным фондом", а также повлияет на "экономическую стабильность, рост и процветание" украинского народа.

Блинкен заявил, что инициатива основывается на поддержке, которую Вашингтон, его союзники и партнеры, в том числе члены "Большой семерки", а также международные финансовые институты, предоставили Украине, чтобы помочь защитить ее экономику в условиях российского давления.

Он также напомнил, что в течение 2014-2016 годов Вашингтоном было выдано Киеву три отдельные гарантии суверенных кредитов на сумму в миллиард долларов. Государственный секретарь добавил, что США будут искать "дополнительные способы поддержки Украины и ее народа".

"Экспортно-импортный банк США намерен выделить до трех миллиардов долларов для содействия закупке американских товаров и услуг для проектов в Украине, тогда как Международная финансовая корпорация развития США имеет текущий инвестиционный портфель в Украине в размере около 800 миллионов долларов более десятка проектов", – резюмировал Блинкен.

Отметим, Канцлер Германии пообещал Украине помощь в 150 миллионов евро.

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