Германия окажет Украине финансовую поддержку на фоне угрозы российского вторжения. Речь идет о 150 миллионах евро.

Такое заявление немецкий канцлер Олаф Шольц сделал 14 февраля во время своего визита в Киев.

"Я могу объявить скорую выплату 150 млн евро из текущего несвязанного финансового кредита. И могу объявить новый несвязанный кредит", - заявил Шольц.

Главное из брифинга Зеленского и Шольца

Владимир Зеленский заявил:

"Без Украины создание действенной архитектуры безопасности в Европе невозможно".

"Эскалация на границе с Украиной - угроза для всего мира".

"Безопасность Украины - это безопасность Европы".



"Надеюсь, что скоро состоится саммит лидеров нормандской четверки".

""Северный поток-2" мы рассматриваем как геополитическое оружие РФ".

Олаф Шольц заявил:

"Германия стоит плечом к плечу с Украиной, мы удивлены демократическими преобразованиями в стране".

"Не видим причин наращивания потенциала со стороны РФ, это было центральной темой наших переговоров сегодня".

Также федеральный канцлер анонсировал финпомощь Украине в размере 150 млн евро.

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