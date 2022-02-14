Канцлер Германии пообещал Украине помощь в 150 миллионов евро [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Германия окажет Украине финансовую поддержку на фоне угрозы российского вторжения. Речь идет о 150 миллионах евро.
Такое заявление немецкий канцлер Олаф Шольц сделал 14 февраля во время своего визита в Киев.
"Я могу объявить скорую выплату 150 млн евро из текущего несвязанного финансового кредита. И могу объявить новый несвязанный кредит", - заявил Шольц.
Главное из брифинга Зеленского и Шольца
Владимир Зеленский заявил:
"Без Украины создание действенной архитектуры безопасности в Европе невозможно".
"Эскалация на границе с Украиной - угроза для всего мира".
"Безопасность Украины - это безопасность Европы".
"Надеюсь, что скоро состоится саммит лидеров нормандской четверки".
""Северный поток-2" мы рассматриваем как геополитическое оружие РФ".
Олаф Шольц заявил:
"Германия стоит плечом к плечу с Украиной, мы удивлены демократическими преобразованиями в стране".
"Не видим причин наращивания потенциала со стороны РФ, это было центральной темой наших переговоров сегодня".
Также федеральный канцлер анонсировал финпомощь Украине в размере 150 млн евро.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Це його перший візит до України після обрання на посаду.
Це його перший візит до України після обрання на посаду.
Лідери США та України також обговорили санкції у разі ескалації агресії Росією.
Зеленський подякував Байдену за підтримку з боку офіційного Вашингтона. І запросив його відвідати Україну найближчими днями.
Лидеры обсудили последние международные переговор
Панічні настрої в дипломатичних колах Україна споглядає не вперше. Та якщо наприкінці січня питання від'їзду співробітників американської амбасади було добровільним, то цього разу - примусове.