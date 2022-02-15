СБУ затримала двох агітаторів, які працювали на ворога [ Редактировать ]
Двох агітаторів, які працювали на ворога на території України, затримала СБУ. Перший - громадянин України, який поширював фейки, вигідні Кремлю, організовував проплачені акції й намагався підробити мільйон підписів за імпічмент президента. Неодноразово виступав в ефірах російських та українських телеканалів, відкрито звинувачував наших військових в обстрілах мирного населення, регулярно їздив за кордон для особистих зустрічей із російськими кураторами.
Друга затримана - агентка так званого МДБ ЛНР - збирала розвіддані для скоєння атак з використанням вибухівки проти підрозділів СБУ.
Спільне в обох колаборантів і те, що обоє отримували вказівки електронними каналами зв'язку, і стаття, за якою їм тепер оголошено підозру: 111 - Державна зрада.
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