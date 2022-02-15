Макрон просит Путина не признавать независимость "ДНР" и "ЛНР" [ Редактировать ]
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал президента России Владимира Путина не признавать независимость" самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". Об этом сообщает CNN со ссылкой на Елисейский дворец.
Мы продолжаем отслеживать ситуацию и просим (Путина - ред.) не выполнять просьбу Думы.
Ранее сегодня, 15 февраля, Госдума одобрила постановление об обращении к президенту России о необходимости признания "ДНР и "ЛНР".
Верховная Рада Украины призвала другие страны не признавать возможные решения Москвы относительно "ДНР" и "ЛНР". Владимир Путин заявил на совместной с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пресс-конференции, что Госдума, обратившись к нему с просьбой признать "ДНР" и "ЛНР", ориентируется на общественное мнение, и подавляющее большинство россиян сочувствует жителям Донбасса.
Как сообщали "Подробности", 19 января депутаты Госдумы от КПРФ, в том числе главный коммунист России Геннадий Зюганов, внесли проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании "республик" на Донбассе.
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Госдума обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о признании "ЛДНР"
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