Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал президента России Владимира Путина не признавать независимость" самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". Об этом сообщает CNN со ссылкой на Елисейский дворец.

Мы продолжаем отслеживать ситуацию и просим (Путина - ред.) не выполнять просьбу Думы.

Ранее сегодня, 15 февраля, Госдума одобрила постановление об обращении к президенту России о необходимости признания "ДНР и "ЛНР".

Верховная Рада Украины призвала другие страны не признавать возможные решения Москвы относительно "ДНР" и "ЛНР". Владимир Путин заявил на совместной с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пресс-конференции, что Госдума, обратившись к нему с просьбой признать "ДНР" и "ЛНР", ориентируется на общественное мнение, и подавляющее большинство россиян сочувствует жителям Донбасса.

Как сообщали "Подробности", 19 января депутаты Госдумы от КПРФ, в том числе главный коммунист России Геннадий Зюганов, внесли проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании "республик" на Донбассе.