На Прикарпатті сталося зухвале вбивство у стоматологічному кабінеті [ Редактировать ]
Розстріляли просто в стоматологічному кріслі. Кілер вдерся в клініку і вбив пацієнта під час прийому в лікаря. Загиблим виявився місцевий кримінальний авторитет.
Які версії розглядають правоохоронці? І чи вдалося затримати вбивцю? Подробиці кривавої розправи з'ясовувала Жанна Дутчак.
Зухвале вбивство на Прикарпатті. Чоловіка застрелили в стоматологічному кріслі, коли той лікував зуби. Кілер випустив в нього шість куль, після чого - втік. Правоохоронці його досі шукають. В області від учора проводиться спецоперація. Вбитим виявився - Ігор Дутка, відомий в Івано-Франківську кримінальний авторитет на прізвисько "Сухий". Що відомо про нього? Хто і навіщо його міг вбити? Які версії розглядають правоохоронці? Та як вбивці вдалося непомітно пробратися в кабінет дантиста, а потім так само непомітно звідти зникнути?
Жанна Дутчак, кореспондентка:
Стоматологічний центр у місті Яремче розташований практично в середмісті, неподалік від залізничного вокзалу. Напередодні приблизно о сьомій вечора сюди забіг зловмисник і розстріляв пацієнта просто в стоматологічному кріслі.
Після чого - швидко втік.
Денис Кравченко, заступник начальника слідчого управління ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області:
Був рецепшн, він зайшов, відразу у приміщення здійснив ряд пострілів і після чого вибіг. Це сталося миттєво. Лікар, який надавав медичні послуги, не постраждав. Але людина злякалася оципиніла, і ніяких дій не вживав.
Коли ошелешений стоматолог отямився - негайно викликав швидку. Медики прибули за лічені хвилини. Кажуть: намагалися врятувати пацієнта, втім, безуспішно. У чоловіка - шість вогнепальних поранень: три в живіт та по одному в передпліччя, руку й ногу.
Станіслав Яцук, лікар-хірург Яремчанської центральної районної лікарні:
Все залежне від нас, все що ми могли зробити ми зробили. Його відразу з приймального покою забрали в операційну. Але так, як пацієнт мав уже критичні показники наступила клінічна смерть.
В області розпочали спецоперацію "Сирена". Кілера хоч і бачило чимало людей - окрім стоматолога, ще й працівники клініки - ніхто з них не зміг описати його.
Денис Свірідов, прокурор відділу Івано-Франківської обласної прокуратури:
Він був в балаклаві лижній і шоломі. І лижному костюмі. Оскільки зараз такий сезон таких людей досить багато в курортному Яремче, Зараз проводиться подворовий обхід. І відеоспостереження камери досліджуються які поруч на шляхах відходу. Де була ця особа чи був він сам чи не сам. В самій стоматологічній клініці камер відеоспостереження немає.
Денис Кравченко, заступник начальника слідчого управління ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області:
Так як люди всі перебували у приміщеннях. Безпосередньо його маршрут ніхто не відслідковував, бо люди елементарно боялися виходити. Людина була зі зброєю.
Сьогодні стоматологічний центр - зачинений. Дантист, на очах якого вбили пацієнта, на телефонні дзвінки не відповідає. А працівники клініки коментувати те, що сталося, відмовляються. Нічого не бачили й люди, які працюють поруч зі стоматологією.
А може бачили як вчора хтось виходить з кабінету вчора? - У нас вчора було День Валентина. У нас Валентин є. Нам було хіба до цього. В тій годині ми були такі як треба.
На думку правоохоронців, кілер був професіоналом. Не відкидають поліцейські, що за вбитим стежили. Адже того дня він був у стоматології двічі. За записом - зранку і приблизно о четвертій дня. Його привіз брат, який сам залишився чекати в машині.. Особу загиблого вже встановили - це житель Івано-Франківська Ігор Дутка. Йому - 42 роки. Чоловік відомий в області як кримінальний авторитет на прізвисько "Сухий". Його прізвище часто фігурувало в різних кримінальних розбірках. У 2017 році був тяжко поранений під час перестрілки в центрі міста. Утім, правоохоронці зазначають, відомостей про судимість убитого - немає.
Денис Свірідов, прокурор відділу Івано-Франківської обласної прокуратури:
Чим він займався нам достовірно не відомо. Офіційно він працевлаштований не був. - Чи був зв'язаний із кримінальнийм світом? - Ми не можемо зараз офіційно стверджувати.
Щодо причин убивства, поліцейські розглядають кілька версій.
Денис Свірідов, прокурор відділу Івано-франківської обласної прокуратури:
Це як і особисті неприязні відносини. Може боргові зобов'язання. Та інші версії. - Кримінальні розбірки розглядається така версія? - Поки що не можу сказати про інші версії.
У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство". Кілера досі шукають. Жанна Дутчак, Зеновій Афтанас, Подробиці.
по теме
В Яремче Ивано-Франковской области убили криминального авторитета "Сухого". Об этом сообщает "Галицкий корреспондент" со ссылкой на собственные источники. Речь идет об Игоре Дутке, криминальном авторитете по кличке "Сухой".
В ночь на воскресенье, 13 февраля, в Донецкой области произошла стрельба на территории кафе, жертвами которой стали два человека. Как сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил, стрельбу устроили двое военнослужащих вооруженных сил Украины
В Тернопольской области мужчина, которого родственники оставили голодным, зарезал отца и ударил ножницами в лицо брата. Конфликт между родственниками возник во время ужина. Отец и старший брат отказались поделиться с младшим мясом. Разгневанный мужчина схватил кухонный нож и ударил им 61-летнего отца в грудь
На столичной Оболони правоохранители задержали киевлянина, застрелившего свою сожительницу. Стрелок рассказал, что выпивал вместе со своей сожительницей и решили развлечься с помощью оружия. Мужчина приставил к голове женщины травматический пистолет и выстрелил в затылок
В Орехове Запорожской области криминальная полиция разоблачила двух мужчин в жестоком убийстве своего знакомого ради ограбления. Об этом сообщает Департамент уголовного розыска Нацполиции
Трагедия произошла вечером 24 января, когда супруги распивали алкоголь. Между ними возникла ссора, в ходе которой 40-летняя женщина схватила топор и несколько раз ударила по голове своего 76-летнего гражданского мужа. Потом собрала в квартире все ценные вещи и деньги, открыла газовые конфорки и вместе с 13-летним сыном уехала в гостиницу