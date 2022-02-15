Розстріляли просто в стоматологічному кріслі. Кілер вдерся в клініку і вбив пацієнта під час прийому в лікаря. Загиблим виявився місцевий кримінальний авторитет.

Які версії розглядають правоохоронці? І чи вдалося затримати вбивцю? Подробиці кривавої розправи з'ясовувала Жанна Дутчак.

Зухвале вбивство на Прикарпатті. Чоловіка застрелили в стоматологічному кріслі, коли той лікував зуби. Кілер випустив в нього шість куль, після чого - втік. Правоохоронці його досі шукають. В області від учора проводиться спецоперація. Вбитим виявився - Ігор Дутка, відомий в Івано-Франківську кримінальний авторитет на прізвисько "Сухий". Що відомо про нього? Хто і навіщо його міг вбити? Які версії розглядають правоохоронці? Та як вбивці вдалося непомітно пробратися в кабінет дантиста, а потім так само непомітно звідти зникнути?

Жанна Дутчак, кореспондентка:

Стоматологічний центр у місті Яремче розташований практично в середмісті, неподалік від залізничного вокзалу. Напередодні приблизно о сьомій вечора сюди забіг зловмисник і розстріляв пацієнта просто в стоматологічному кріслі.

Після чого - швидко втік.

Денис Кравченко, заступник начальника слідчого управління ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області:

Був рецепшн, він зайшов, відразу у приміщення здійснив ряд пострілів і після чого вибіг. Це сталося миттєво. Лікар, який надавав медичні послуги, не постраждав. Але людина злякалася оципиніла, і ніяких дій не вживав.

Коли ошелешений стоматолог отямився - негайно викликав швидку. Медики прибули за лічені хвилини. Кажуть: намагалися врятувати пацієнта, втім, безуспішно. У чоловіка - шість вогнепальних поранень: три в живіт та по одному в передпліччя, руку й ногу.

Станіслав Яцук, лікар-хірург Яремчанської центральної районної лікарні:

Все залежне від нас, все що ми могли зробити ми зробили. Його відразу з приймального покою забрали в операційну. Але так, як пацієнт мав уже критичні показники наступила клінічна смерть.

В області розпочали спецоперацію "Сирена". Кілера хоч і бачило чимало людей - окрім стоматолога, ще й працівники клініки - ніхто з них не зміг описати його.

Денис Свірідов, прокурор відділу Івано-Франківської обласної прокуратури:

Він був в балаклаві лижній і шоломі. І лижному костюмі. Оскільки зараз такий сезон таких людей досить багато в курортному Яремче, Зараз проводиться подворовий обхід. І відеоспостереження камери досліджуються які поруч на шляхах відходу. Де була ця особа чи був він сам чи не сам. В самій стоматологічній клініці камер відеоспостереження немає.

Денис Кравченко, заступник начальника слідчого управління ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області:

Так як люди всі перебували у приміщеннях. Безпосередньо його маршрут ніхто не відслідковував, бо люди елементарно боялися виходити. Людина була зі зброєю.

Сьогодні стоматологічний центр - зачинений. Дантист, на очах якого вбили пацієнта, на телефонні дзвінки не відповідає. А працівники клініки коментувати те, що сталося, відмовляються. Нічого не бачили й люди, які працюють поруч зі стоматологією.

А може бачили як вчора хтось виходить з кабінету вчора? - У нас вчора було День Валентина. У нас Валентин є. Нам було хіба до цього. В тій годині ми були такі як треба.

На думку правоохоронців, кілер був професіоналом. Не відкидають поліцейські, що за вбитим стежили. Адже того дня він був у стоматології двічі. За записом - зранку і приблизно о четвертій дня. Його привіз брат, який сам залишився чекати в машині.. Особу загиблого вже встановили - це житель Івано-Франківська Ігор Дутка. Йому - 42 роки. Чоловік відомий в області як кримінальний авторитет на прізвисько "Сухий". Його прізвище часто фігурувало в різних кримінальних розбірках. У 2017 році був тяжко поранений під час перестрілки в центрі міста. Утім, правоохоронці зазначають, відомостей про судимість убитого - немає.

Денис Свірідов, прокурор відділу Івано-Франківської обласної прокуратури:

Чим він займався нам достовірно не відомо. Офіційно він працевлаштований не був. - Чи був зв'язаний із кримінальнийм світом? - Ми не можемо зараз офіційно стверджувати.

Щодо причин убивства, поліцейські розглядають кілька версій.

Денис Свірідов, прокурор відділу Івано-франківської обласної прокуратури:

Це як і особисті неприязні відносини. Може боргові зобов'язання. Та інші версії. - Кримінальні розбірки розглядається така версія? - Поки що не можу сказати про інші версії.

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство". Кілера досі шукають. Жанна Дутчак, Зеновій Афтанас, Подробиці.