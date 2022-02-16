Президент России Владимир Путин получил обращение Госдумы о признании "ЛДНР". Однако, в Кремле считают, что это не коррелируется с минскими соглашениями.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Путин принял к сведению обращение Госдумы.

"Какого-то четкого регламента на сей счет не существует. Президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению... Признание "ДНР" и "ЛНР" не коррелируется с минскими соглашениями", - отметил он.

Напомним, Госдума обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о признании "ЛДНР". Проект поддержал 351 депутат. Дума рассмотрела два проекта. Депутаты Госдумы одобрили проект постановления КПРФ об обращении к Путину о необходимости признания "ЛДНР". Теперь решение за президентом РФ.

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