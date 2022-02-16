Компанія "Virgin Galactic" запускає продаж квитків у космос [ Редактировать ]
Компанія мільярдера Річарда Бренсона "Virgin Galactic" відсьогодні запускає продаж квитків у космос. Вартість одного - 450 тисяч доларів. Перед польотом космічні туристи мають пройти спеціальну підготовку. Подорож триватиме півтори години. Споряджати туристів на орбіту почнуть наприкінці року. Під час першого етапу в космос планують відправити тисячу людей. І нагадаю, кілька тижнів тому Бренсон закликав великий світовий бізнес підтримати суверенітет України.
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