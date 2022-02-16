Ученые выяснили, что надо есть, чтобы прожить на 13 лет дольше

Употребление в пищу бобовых, орехов и цельнозерновых продуктов, а также отказ от красного и переработанного мяса, подслащенных сахаром напитков и рафинированных зерен позволят продлить жизнь более чем на 10 лет