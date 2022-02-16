12 способов похудеть без диет [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
12 "ленивых" способов похудеть для тех, кто не хочет сидеть на диетах и считать калории, предложил британский таблоид The Sun.
- Надо держать над кухонным столом зеркало - это поспособствует выбору более здоровой пищи. Было проведено исследование, которое показало, что люди с большей вероятностью отдадут предпочтение фруктовому салату, нежели шоколадному торту, если будут есть в зеркальной комнате, и съедят на треть меньше, наблюдая за собой во время еды.
- Любителям сладкого предложили отдавать предпочтение конфетам в упаковке. Аргумент в пользу этой идеи приводится в швейцарском исследовании, опубликованном в журнале Appetite. Согласно ему, сладкоежки съедают меньше конфет, если они завернуты в целлофан. Участники эксперимента съедали пять неупакованных конфет по сравнению с тремя с половиной конфетами в обертке.
- Есть только из маленьких тарелок. Предполагается, что таким образом можно обмануть свой мозг, заставив его думать, что в тарелке много еды - блюдо на маленькой тарелке выглядит более внушительно, чем такая же порция на тарелке большего размера.
- Не есть стоя.
- Отказаться от газированных напитков.
- Отказаться во время еды от просмотра телевизора и чтения социальных сетей.
- Стоит включать во время еды расслабляющую музыку. Ученые доказали, что под такой аккомпанемент люди съедают на 54% меньше.
- Есть на завтрак яйца вместо каш и бутербродов, а обед начинать с вкусных, но не тяжелых супов.
- Больше спать и при температуре не выше 20 градусов.
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