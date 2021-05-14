Эти гормоны эндокринологи советуют проверить в первую очередь, если человек никак не может похудеть при скромном питании. Список помех на пути к стройному телу и здоровому весу небольшой, но важный. Составляли его врачи-эндокринологи, передает newsyou.info.

Т3, Т4 и кальцитонин - "гормоны щитовидки"

Когда щитовидная железа не вырабатывает нормальное количество гормонов (гипотиреоз), то происходит набор веса. Врачи советуют не допускать дефицита йода, так как он входит в состав гормонов щитовидки. Важно принимать витамины, особенно D, он важен для гормона кальцитонина (отвечает за кальциево-фосфорный обмен в тканях костей). Эндокринологи также советуют держать в норме уровень цинка. В этом помогу добавки, а также тыквенные семечки.

Грелин - "гормон голода"

Уровень этого гормона становится выше перед трапезой, снижается через 60 минут после нее. Нужен он для того, чтобы мозг знал, что желудок пуст и пора бы уже поесть. У людей с лишним весом этот сигнал искажен. Поэтому человек и переедает. Для грелина полезно есть белки, вредно - сахар.

Лептин - "гормон сытости"

Если лептиновый обмен нарушен, то мозгу начинает казаться, что нужно еще поесть или снова поесть. А по факту это не нужно. Низкий уровень лептина может возникнуть из-за высокого инсулина и воспалительного процесса в гипоталамусе. Полезны физическая нагрузка и семичасовой сон каждый день.

Инсулин - "гомон сладкого"

Инсулин помогает клеткам использовать поступивший с пищей сахар как батарейку. Но при нарушениях клетки перестают правильно понимать ситуацию и вырабатывается устойчивость к инсулину. Из-за этого сахара в крови становится больше, дело оборачивается ожирением, хронической гипертонией, увеличению концентрации жира в крови. Полезно отказаться от обработанных, легкоусвояемых углеводов. Есть лучше побольше белка, полезные жиры (рыба, полезные масла).

Кортизол - "гормон стресса"

При затяжном стрессе кортизола на постоянной основе в крови слишком много, чем нужно организму. Из-за этого происходит набор веса, проблемы с сердцем, опорно-двигательным аппаратам. Врачи советуют сменить образ жизни, правильно питаться, спать не менее 7 часов в день и не злоупотреблять алкоголем, кофе и крепким чаем.

Эстроген - "женский гормон"

Если эстроген высокий или же низкий, то человек может толстеть даже при правильном питании. А тем, кто пытается похудеть сделать это очень трудно. Эндокринологи советуют запустить в свой ежедневный рацион достаточное количество продуктов, богатых клетчаткой. Полезно льняное масло, брокколи и капуста и регулярная физическая активность.

Глюкагон-Пептид-1 - "гормон кишечника"

Его также можно назвать "гормоном сытости-2". Потому что он вырабатывается в кишечнике и отвечает за ощущение сытости. Если с ним беда, то человек будет переедать. Для этого гормона полезны белковые продукты, пробиотики, зелень и листовые овощи.

Нейропептид - "гормон большого голода"

Еще один гормон, который в организме человека несет ответственность за ощущение голода. Чтобы гормон не привышал норму, полезно есть белковую и богатую клетчаткой пищу. Она долго переваривается и дает ощущение сытости, поэтому нейропептиду будет сложнее обмануть мозг.

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