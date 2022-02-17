На территории Украины за минувшие сутки зафиксировали 33 330 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, за все время пандемии в Украине заболели - 4 637 260 человек; выздоровели - 3 866 755 человек; летальных случаев - 103 824.

Отмечается, что за 24 часа в медучреждения страны госпитализировали 3284 человека; летальных исходов - 259; выздоровел - 27 441 человек. Протестировали за вчера методом ПЦР - 128 356 человек.

Читайте также, по состоянию на 10 февраля 2022 года вышла на пик волны заболеваемости коронавирусной инфекцией. Волна в стране проходит без без серьезных нагрузок на стационарную медицинскую помощь на территории Украины.

Кроме того, почти миллион украинцев может заболеть коронавирусом уже в феврале 2022 года. Главный санитарный врач Игорь Кузин заявляет, что во время волны нового штамма "Омикрон" в день могут инфицироваться более 59 тысяч человек.

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