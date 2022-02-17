После отказа Алины Паш представлять Украину на "Евровидении-2022" во время внеочередного заседания организационного комитета Национального отбора предложили группе Kalush Orchestra представить страну.

Соответствующая информация появилась на сайте "Суспильного".

Отметим, что группа Kalush Orchestra заняла на нацотборе на "Евровидение-2022" второе место с песней Stefania. Коллектив получил 14 баллов – из них максимальные 8 от зрителей и 6 от судей.

"Для вещателя важно сохранить доверие зрителей к песенному конкурсу, поэтому "Суспильне" предлагает группе, которая заняла второе место в финале и получила наибольшую поддержку зрителей, представить Украину на "Евровидении-2022", руководствуясь принципом соблюдения рейтинговой таблицы финалистов Национального отбора", — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, полуфиналы "Евровидения-2022" пройдут 10 и 12 мая, а финал - 14 мая в арене Pala Olimpico.

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