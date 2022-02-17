Сергій Кислиця виступив у Радбезі ООН [ Редактировать ]
У ці хвилини засідання ще триває. Буквально щойно виступив представник України - Сергій Кислиця. Він підтвердив, що Україна чинитиме збройний опір, якщо агресія станеться. Російський заступник міністра закордонних справ, водночас каже, атаки на Україну не планували.
Госсекретарь США, который перечислил якобы провокации, как предлоги для нападения на Украину. Такие безосновательные инсинуации - они вызывают сожаление. Более того, они опасны, потому что добавляют напряженности в и без того непростую атмосферу. Но это все слова!
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