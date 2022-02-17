Російський заступник міністра закордонних справ каже - атаки на Україну не планували

У ці хвилини засідання ще триває. Буквально щойно виступив представник України - Сергій Кислиця. Він підтвердив, що Україна чинитиме збройний опір, якщо агресія станеться. Російський заступник міністра закордонних справ, водночас каже, атаки на Україну не планували.