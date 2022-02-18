Канадський парламент ухвалив постанову на підтримку України [ Редактировать ]
Постанову на підтримку України одностайно ухвалили в канадському парламенті.
Там наголосили - країна залишається, непохитною в підтриманні суверенітету, незалежності та територіальної цілісності перед дедалі більшою російською агресією довкола України.
Також у документі канадські парламентарі засудили голосування російської Держдуми за визнання так званих Л/ДНР і вважають це прямим порушенням Мінських угод.
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За його словами, непрості відносини між сторонами, ймовірно, тепер будуть "новим нормальним станом справ упродовж тривалого часу".
У ньому взяли участь прості українці, наші захисники на фронті, представники громадських організацій, урядовці і перші особи держави.
Таке заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.
Українські представники хочуть отримати офіційну інформацію від РФ.
Про це заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо.