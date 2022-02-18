Мінфін виділить додаткові кошти на потреби ЗСУ [ Редактировать ]
22 мільярди гривень на потреби Збройних сил додатково виділить Міністерство фінансів. Про це заявив очільник відомства Сергій Марченко. Гроші спрямують на збільшення зарплатні армійцям, на тероборону та на закупівлю необхідного обладнання. Але спочатку законопроєкт про це має ухвалити Верховна Рада.
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