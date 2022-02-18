Зарплата в кредит: керівник лікарні взяв позику в банку, щоб розрахуватися з працівниками

Якщо гаманці лікарів і медсестер поповнилися, то рахунок лікарні геть спорожнів. Щоб віддати людям зароблене, її керівник, каже, змушений був звернутися в банк і взяти кредит майже на два мільйони гривень.