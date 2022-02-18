Янголи символізують загиблих за Україну та віру в перемогу світла над темрявою

І саме у ці дні - 18-20 лютого - Україна вшановує загиблих героїв Революції гідності. Вісім років тому на Майдані були найкривавіші й найтрагічніші дні. І саме тоді - з'явилася Небесна сотня... Тих, хто тоді втратив свої життя - 107, але активісти кажуть: це не остаточна кількість...

Віддати шану тим, хто боронив свободу і свої переконання в лютому 2014 року у столиці - на місце трагедії прийшли сотні киян.

Ірина Розова, кореспондентка:

Дим, вогонь, барикади та... гідність, за яку більше як сотня українців заплатила життям на цьому місці - на вулиці Інститутській - вісім років тому. Пізніше всіх, хто загинув у нерівній сутичці із силовиками назвуть героями Небесної Сотні.

А цю частину вулиці перейменують в Алею Героїв Небесної Сотні. Сюди до портрета Володимира Бойківа щороку приходить його дружина Наталія. Після трагічних подій на Майдані жінка лишилася сама з трьома дітьми. І того, що 18 лютого 2014 року стане останнім днем, коли вона розмовляла зі своїм чоловіком, навіть не передчувала.

Наталія Бойків, вдова Героя Небесної Сотні:

Ввечері Володя мені зателефонував і каже йду на Майдан, тому що закликають, там щось таке робиться неймовірне, людей скликають і я повинен туди йти.

Уже за кілька годин зв'язок із чоловіком перервався. Далі на жінку чекала - безсонна ніч.

Наталія Бойків, вдова героя Небесної Сотні:

Просиділа пред телебаченням, дивилася новини, дивилася, що робиться, і вранці не дочекавшись, вранці я почала пошуки.

Та знайти свого чоловіка Наталії вдалося лише на п'ятий день.

Наталія Бойків, вдова Героя Небесної Сотні:

Моя подруга сказала: ти знаєш, тут волонтери виставили два невпізнаних тіла, мені здається, що один - це твій Володя. Дійсно то був він... Я пам'ятаю це тіло, це фото із пробитою головою, з кулею в голові.

Володимиру Бойківу було 59. Будівельник-інженер, який у вільний час грав на скрипці та співав. Був патріотом своєї Батьківщини, як і 106 офіційно загиблих під час Революції гідності людей. Майже з усіх куточків країни, різної статі, професій та віку. Наймолодшому - було 17. Найстаршому - 82. Микола Бондар - один із тих, хто також потрапив під обстріли силовиків. Але йому дивом вдалося вижити.

Микола Бондар, учасник Революції Гідності:

Спочатку я отримав одне поранення, потім отримав друге, а потім мене прийшли дострілювать, і я отримав ще поранення в голову, мені прийшли й вистрілили з пістолета прямо в голову, так само і моєму побратиму.

Сьогодні ж тут, у Києві, разом із побратимами, Микола вшанував пам'ять загиблих. Як і сотні киян. До каплички на Алеї Героїв Небесної Сотні люди несуть квіти й запалюють лампадки. А ще вішають на дерева білих паперових янголів. Вони символізують загиблих за Україну та віру в перемогу світла над темрявою.