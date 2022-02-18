Сотні киян прийшли на місце розстрілу людей під час Революції гідності [ Редактировать ]
І саме у ці дні - 18-20 лютого - Україна вшановує загиблих героїв Революції гідності. Вісім років тому на Майдані були найкривавіші й найтрагічніші дні. І саме тоді - з'явилася Небесна сотня... Тих, хто тоді втратив свої життя - 107, але активісти кажуть: це не остаточна кількість...
Віддати шану тим, хто боронив свободу і свої переконання в лютому 2014 року у столиці - на місце трагедії прийшли сотні киян.
Ірина Розова, кореспондентка:
Дим, вогонь, барикади та... гідність, за яку більше як сотня українців заплатила життям на цьому місці - на вулиці Інститутській - вісім років тому. Пізніше всіх, хто загинув у нерівній сутичці із силовиками назвуть героями Небесної Сотні.
А цю частину вулиці перейменують в Алею Героїв Небесної Сотні. Сюди до портрета Володимира Бойківа щороку приходить його дружина Наталія. Після трагічних подій на Майдані жінка лишилася сама з трьома дітьми. І того, що 18 лютого 2014 року стане останнім днем, коли вона розмовляла зі своїм чоловіком, навіть не передчувала.
Наталія Бойків, вдова Героя Небесної Сотні:
Ввечері Володя мені зателефонував і каже йду на Майдан, тому що закликають, там щось таке робиться неймовірне, людей скликають і я повинен туди йти.
Уже за кілька годин зв'язок із чоловіком перервався. Далі на жінку чекала - безсонна ніч.
Наталія Бойків, вдова героя Небесної Сотні:
Просиділа пред телебаченням, дивилася новини, дивилася, що робиться, і вранці не дочекавшись, вранці я почала пошуки.
Та знайти свого чоловіка Наталії вдалося лише на п'ятий день.
Наталія Бойків, вдова Героя Небесної Сотні:
Моя подруга сказала: ти знаєш, тут волонтери виставили два невпізнаних тіла, мені здається, що один - це твій Володя. Дійсно то був він... Я пам'ятаю це тіло, це фото із пробитою головою, з кулею в голові.
Володимиру Бойківу було 59. Будівельник-інженер, який у вільний час грав на скрипці та співав. Був патріотом своєї Батьківщини, як і 106 офіційно загиблих під час Революції гідності людей. Майже з усіх куточків країни, різної статі, професій та віку. Наймолодшому - було 17. Найстаршому - 82. Микола Бондар - один із тих, хто також потрапив під обстріли силовиків. Але йому дивом вдалося вижити.
Микола Бондар, учасник Революції Гідності:
Спочатку я отримав одне поранення, потім отримав друге, а потім мене прийшли дострілювать, і я отримав ще поранення в голову, мені прийшли й вистрілили з пістолета прямо в голову, так само і моєму побратиму.
Сьогодні ж тут, у Києві, разом із побратимами, Микола вшанував пам'ять загиблих. Як і сотні киян. До каплички на Алеї Героїв Небесної Сотні люди несуть квіти й запалюють лампадки. А ще вішають на дерева білих паперових янголів. Вони символізують загиблих за Україну та віру в перемогу світла над темрявою.
по теме
Ушановували Героїв Небесної сотні не лише в Києві. Адже тоді - у 2014 році - люди з'їжджалися до столиці з усієї країни.
До меморіалу Небесної Сотні вшанувати пам'ять загиблих на Майдані у 2014 році прийшли сотні львів'ян. У всіх - зроблені власноруч паперові ангели - символ пам'яті.
До каплички на Алеї Героїв Небесної Сотні люди несуть квіти й запалюють лампадки. А ще вішають на дерева білих паперових янголів. Вони символізують загиблих за Україну та віру в перемогу світла над темрявою.
Совсем скоро наступит зеркальная дата 22.02.2022. "День шести двоек" связан с кармическими событиями, способными кардинально изменить судьбу
Гурт посів друге місце у Нацвідборі і замінить Аліну Паш. Співачку після перемоги дискваліфікували - за поїздку до анексованого Криму і фальшиві документи від прикордонників.