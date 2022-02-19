Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться. Об этом украинский лидер заявил во время конференции по безопасности, которая проходит в немецком городе Мюнхен.

Зеленскому задали вопрос, знает ли он, какие у Путина планы по Украине, на что Зеленский ответил: "Я не знаю, чего хочет президент РФ, поэтому предлагаю встретиться".

Отмечается, что президент Украины уже не раз предлагал Путину встретиться. В Кремле продолжают требовать конкретные цели встречи. Известно, что возле украинских границ, как заявил Владимир Зеленский, находится около 150 тысяч российских военных.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля летит в Мюнхен (Германия) для участия в ежегодной конференции по безопасности. Дискуссии на Мюнхенской конференции безопасности в этом году будут посвящены актуальным угрозам на востоке Европы и ситуации вокруг Украины.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры. Он готов на "любой формат" переговоров, он заявил о готовности к "любому формату" переговоров, президент Украины готов к "прямым переговорам два с половиной года".

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