Акція підтримки України пройшла у Вашингтоні [ Редактировать ]
Десятки людей з українськими прапорами та символікою зібралися на акцію підтримки у Вашингтоні. Вони висловили свою позицію проти агресивних дій Росії, яка згромадила свої війська поблизу українського кордону. Та закликали американського президента Байдена чітко окреслити червоні лінії, які не має переходити Путін. Ще численніший мітинг української діаспори та друзів нашої країни зібрався у Мадриді. Люди прийшли з плакатами проти війни та із закликами до Росії зберегти мир у Європі. Акція підтримки України також відбулася у Швеції.
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