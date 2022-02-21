Луганская ТЭС остановлена, Врубовка и Счастье под вражеским огнем (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
Пророссийские боевики начали массированный минометный обстрел тепловой электростанции в Счастье Луганской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
Повреждения на всех линиях отходящих электропередач, подходящих к Луганской ТЭС в Счастье. Станция остановлена! Сейчас энергетики ожидают прекращения обстрелов для проведения работ по возобновлению работы станции.
Без электричества и газа остался населенный пункт Врубовка. Повреждены жилые дома и газопровод, и доступа к их восстановлению пока нет.
Счастье осталось без воды, тепла и света. Там произошло четыре прямых попадания в водозабор.
Разбит коллектор теплосети в районе КПП ТЭС. Теплообеспечение прекращено. Перебита линия 110 кВ. Организован ремонт электроснабжения.
Пресс-центр Штаба ООС сообщил, что по состоянию на 12:00 боевики на Донбассе 21 раз нарушили режим "тишины". Ранение получил украинский военнослужащий.
Напомним, что СНБО Украины заявил о планах вернуть Донбасс мирным путем.
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