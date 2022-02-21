Пророссийские боевики начали массированный минометный обстрел тепловой электростанции в Счастье Луганской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Повреждения на всех линиях отходящих электропередач, подходящих к Луганской ТЭС в Счастье. Станция остановлена! Сейчас энергетики ожидают прекращения обстрелов для проведения работ по возобновлению работы станции.

Без электричества и газа остался населенный пункт Врубовка. Повреждены жилые дома и газопровод, и доступа к их восстановлению пока нет.

Счастье осталось без воды, тепла и света. Там произошло четыре прямых попадания в водозабор.

Разбит коллектор теплосети в районе КПП ТЭС. Теплообеспечение прекращено. Перебита линия 110 кВ. Организован ремонт электроснабжения.

Пресс-центр Штаба ООС сообщил, что по состоянию на 12:00 боевики на Донбассе 21 раз нарушили режим "тишины". Ранение получил украинский военнослужащий.

Напомним, что СНБО Украины заявил о планах вернуть Донбасс мирным путем.