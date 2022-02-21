Зеленский провел разговор с Джо Байденом: что обсуждали [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в социальной сети Twitter.
По словам Зеленского, в ходе разговора была обсуждена ситуация последних часов. После разговора он начал заседание СНБО.
Обсудил события последних часов с президентом США Джо Байденом. Начинаем заседание СНБО.
Отмечается, что после Владимир Зеленский запланировал телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Напомним, президент России Владимир Путин признал независимость "ЛДНР". Российский лидер заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону и немецкому канцлеру Олафу Шольцу, что признает так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".
Кроме того, российский рынок акций 21 февраля завершил основные торги падением на 10,5%. Индекс Мосбиржи обвалился на 10,50%, индекс РТС - на 13,21%, опустившись к уровням ноября 2020 года. Индекс государственных облигаций РФ за день опустился на 1,98%.
по теме
Это уже будет второе посвященное Украине выступление
Информацией поделилась пресс-служба главы государства
Разговор состоялся после беседы Макрона с российским лидером
Украинский лидер вместе с первой леди Еленой Зеленской прошли по аллее
Все вопросы, поднятые на конференции, требуют ответов