Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в социальной сети Twitter.

По словам Зеленского, в ходе разговора была обсуждена ситуация последних часов. После разговора он начал заседание СНБО.

Обсудил события последних часов с президентом США Джо Байденом. Начинаем заседание СНБО.

Отмечается, что после Владимир Зеленский запланировал телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Напомним, президент России Владимир Путин признал независимость "ЛДНР". Российский лидер заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону и немецкому канцлеру Олафу Шольцу, что признает так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

Кроме того, российский рынок акций 21 февраля завершил основные торги падением на 10,5%. Индекс Мосбиржи обвалился на 10,50%, индекс РТС - на 13,21%, опустившись к уровням ноября 2020 года. Индекс государственных облигаций РФ за день опустился на 1,98%.