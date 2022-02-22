Госдума РФ ратифицировала соглашения с "ЛДНР" [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
Госдума проголосовала за ратификацию так называемых "договоров о дружбе" между Россией и "ЛНР", "ДНР". Ее депутаты поддержали единогласно.
Соответствующие "документы" набрали максимально поддержку - по 400 голосов, как о "договоре" с "ЛНР", так и с "ДНР". Таким образом, эти "соглашения" рассчитаны десять лет.
Речь идет о совместном противодействии актам агрессии со стороны других государств. То есть, это создаст основу пребывания на территории оккупированного Донбасса российских военных формирований.
Стороны также договариваются о том, что совместно будут принимать меры для "противодействия актам агрессии против них со стороны любого государства или группы государств", а также "оказывать друг другу необходимую помощь, включая военную".
То есть этот документ создает правовую основу для пребывания на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей военных формирований, присутствие которых, якобы будет направлена для "поддержания мира".
Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". После заявления о признании "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР" глава Кремля в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".
Отметим, министр обороны Украины Алексей Резников обратился к бойцам Вооруженных сил Украины. Он заявил, что украинцев непременно ждет победа, потому что они на своей земле.
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Российский рынок акций 21 февраля завершил основные торги падением на 10,5%. Индекс Мосбиржи обвалился на 10,50%, индекс РТС - на 13,21%, опустившись к уровням ноября 2020 года. Индекс государственных облигаций РФ за день опустился на 1,98%. Доллар вырос на 2,11 руб., до 79,41 руб., евро - на 2,47 руб., до 90,02 руб