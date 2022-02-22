Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости немедленного введения санкций за признание "независимыми" так называемых "ЛДНР".

Он выступил за полное отключение российского газопровода "Северный поток-2". Об этом Зеленский сказал во время совместного брифинга с президентом Эстонской Республики Аларом Карисом.

"Европа и мир не может допустить повторения таких трагических ошибок, которые были допущены в Грузии в 2008 году. Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкций за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны включать полную остановку "Северного потока-2", - отметил Зеленский.

По его словам, Россия создает юридическую подоплеку для дальнейшей вооруженной агрессии.

"Признание РФ "ЛДНР" - это новый акт агрессии против Украины, который требует немедленной реакции со стороны международных партнеров, международного сообщества. Считаем, что этим решением РФ создает юридическую подоплеку для дальнейшей вооруженной агрессии против государства Украина", - заявил он.

Отметим, министр обороны Украины Алексей Резников обратился к бойцам Вооруженных сил Украины. Он заявил, что украинцев непременно ждет победа, потому что они на своей земле.

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