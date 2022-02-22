У ДСНС підготували поради для громадян у випадок екстреної ситуації [ Редактировать ]
Поради для громадян на випадок екстреної ситуації підготувала ДСНС. Насамперед необхідно з'ясувати, де розташовані найближчі укриття. Перевірити стан підвального приміщення й наявність аварійного виходу.
Подбати про запаси води, продуктів, медикаментів, пального, ліхтарів і засобів пожежогасіння. Зібрати найнеобхідніші речі й документи та переконатися у справності транспортного засобу в разі евакуації. А також подбати про обігрів житла, якщо раптом вимкнуть світло й опалення.
Поради для громадян на випадок екстреної ситуації:
- місцезнаходження найближчого укриття; - аварійний вихід; - запаси води й продуктів; - засоби надання медичної допомоги; -засоби пожежогасіння; - засоби освітлення (ліхтарі, свічки); - засоби для приготування їжі; - речі й документи на випадок евакуації; - транспорт та запас пального; - альтернативний обігрів житла.
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