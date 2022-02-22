Главы государств-членов Европейского союза проголосовали за пакет санкций против России за признание "ЛДНР". Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По его словам, новые санкции Евросоюза предусматривают, что 351 депутат Госдумы РФ, проголосовавший за признание "ЛДНР", будет включен в черный список ЕС. Также в него попадают 27 физических и юридических лиц, в их числе банки и организации, финансирующие операции России на Донбассе.

Двадцать семь стран-членов ЕС единогласно договорились по первому пакету санкций против России.

Отмечается, что России будет ограничен доступ к финансовому рынку и рынку капитала ЕС. Новый пакет санкций ЕС сильно ударит по России.

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Кроме того, президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги, в ходе которого они обсудили ситуацию в Украине. Собеседники выразили готовность ввести против России серьезные санкции, если она решится на эскалацию.

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