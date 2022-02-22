Правительство Румынии приняло решение приютить в стране более 500 тысяч беженцев из Украины в случае полномасштабного вторжения со стороны России. Об этом сообщает портал agerpres.ro.

Румыния при этом не ожидает большого потока беженцев, поскольку в 2014 году, например, большая часть выехала в Польшу.

Есть несколько оценок, тем не менее, мы могли бы принять более 500 тысяч беженцев, это цифра, которую мы подготовили вместе с МВД и другими органами, координирующими этот вопрос… Есть план, который готовят во всех крупных городах, в приграничной зоне есть отведенные участки.

Читайте также, в случае, если Россия начнет масштабное вторжение в Украину руководство соседней Польши намерено принять на территории страны до миллиона беженцев. Польша должна быть готова к худшему сценарию и принять даже миллион людей.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский призвал "предотвратить возможное полномасштабное вторжение России на территорию нашей страны". Президент заявил, что нашей стране не нужны международные санкции против агрессора "после".

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