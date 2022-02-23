Власти Канады вводят экономические санкции в отношении России из-за ее решения признать "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо, передает ТАСС.

Канада анонсирует первый этап экономических санкций. Мы запрещаем канадцам любую финансовую деятельность с так называемыми независимыми государствами Луганска и Донецка, мы вводим санкции против членов российского парламента, которые голосовали за незаконное решение о признании так называемых республик, мы запрещаем канадцам вести операции с покупкой российского госдолга, введем дополнительные санкции в отношении двух госбанков России и запретим любые финансовые операции с ними.

Канадский премьер подчеркнул, что санкции в отношении России будут действовать до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена. Трюдо добавил, что ситуацию "еще не поздно" попытаться урегулировать дипломатическим путем.

Напомним, что 21 февраля Владимир Путин признал суверенитет "ДНР" и "ЛНР", а также подписал с их главарями договор о дружбе сотрудничестве и взаимной помощи, который также предусматривает отправку российской армии на Донбасс. На следующий день Госдума и Совет федерации единогласно поддержали решение Путина и ратифицировали документы.

"Подробности" сообщали, что санкции против России ввела Австралия.