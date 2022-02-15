І це ще не все про дружню підтримку. Летальне озброєння та кредит майже на 400 мільйонів доларів надасть Україні Канада.

За словами прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, зброї буде на шість мільйонів. Зокрема, це автомати, снайперські гвинтівки, пістолети, карабіни та набої. Нагадаю, раніше з Канади доправили засоби захисту для військовиків, а також розвідувальне обладнання. В Оттаві наголосили, що надання зброї спрямоване лише на стримування Росії.