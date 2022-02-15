Канада надасть Україні летальне озброєння [ Редактировать ]
І це ще не все про дружню підтримку. Летальне озброєння та кредит майже на 400 мільйонів доларів надасть Україні Канада.
За словами прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, зброї буде на шість мільйонів. Зокрема, це автомати, снайперські гвинтівки, пістолети, карабіни та набої. Нагадаю, раніше з Канади доправили засоби захисту для військовиків, а також розвідувальне обладнання. В Оттаві наголосили, що надання зброї спрямоване лише на стримування Росії.
Ми не шукаємо конфронтації з Росією. Але ситуація змінюється дуже швидко і ми маємо ухвалювати оперативні рішення. Хочу запевнити, Канада й надалі підтримуватиме Україну у її прагненнях до незалежності та суверенітету. І у її шляху до самозахисту.
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