В среду утром, 23 февраля, в Вишневом под Киевом произошло серьезное ДТП. Об этом информирует Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Сообщается о том, что в Вишневом на улице Киевской серьезно столкнулось два автомобиля. Вокруг разлетелась запчасти, движение транспорта сильно затруднилось.

На место прибыли правоохранители, они пытаются выяснить все причины и обстоятельства происшествия.

"В Вишневом на Киевской. Разбита морда у фургона, запчасти по всей дороге. Второй – кольцо Фольксваген. Пробка практически от Кольцевой", - подписали снимок в dtp.kiev.ua, назвав место происшествия "перекрестком зла".

Читайте также, неподалеку от города Нюрнберг, который находится в Германии, пьяный водитель на многотонной фуре протаранил транспортные средства. Разумеется, учитывая серьезность аварии, его тут же арестовали, денежный ущерб пока не подсчитан.

Кроме того, водитель сначала проехал на красный свет на перекрестке, задев при этом один автомобиль, после чего протаранил множество автомобилей. Денежный ущерб пока не подсчитан, но учитывая 31 разбитый либо сожженный автомобиль, сумма будет астрономической.

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