Неподалеку от города Нюрнберг, который находится в Германии, пьяный водитель на многотонной фуре протаранил транспортные средства. Об этом сообщает новостное агентство Associated Press.

Водитель сначала проехал на красный свет на перекрестке, задев при этом один автомобиль, после чего протаранил множество автомобилей - одни вбивал в стены окружающих зданий, а другие просто заталкивал в припаркованные машины.

Отмечается, что вследствие аварии пострадали 3 человека. Денежный ущерб пока не подсчитан, но учитывая 31 разбитый либо сожженный автомобиль, сумма будет астрономической. Водитель - 50-летний гражданин Турции, не имеющий в Германии постоянного места жительства. Разумеется, учитывая серьезность аварии, его тут же арестовали.

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Кроме того, в Хмельницкой области произошло страшное дорожно-транспортное происшествие. Водитель грузовика не справился с управлением и вылетел в кювет, где задавил пешехода, на месте происшествия работали следователи по ДТП и спасатели, которые вытащили тело погибшего пешехода из-под транспортного средства.

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