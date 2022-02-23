В Києві проходить засідання Ради Нацбезпеки й оборони України [ Редактировать ]
В ці хвилини триває засідання Ради Нацбезпеки й оборони України. За деякими даними, на порядку денному - питання про запровадження надзвичайного стану. Йдеться насамперед про територію Донеччини та Луганщини. І, ймовірно, Київської, Харківської та Херсонської областей. Детальніше про це - дізнаєтеся у вечірньому випуску новин.
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Зокрема, обмеження стосуватимуться тих парламентаріїв, хто попросив Путіна визнати самопроголошені "Л/ДНР". Крім того, сьогодні депутати планують виділити додаткові кошти з держбюджету на потреби оборони.
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