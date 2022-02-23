У МЗС порадили українцям не їхати до Росії [ Редактировать ]
Українцям порадили не їхати зараз до Росії, а тим, хто вже перебуває на території Федерації - негайно повернутися. Таке повідомлення оприлюднили на сайті МЗС України.
Зокрема, йдеться, що через посилення російської агресії - можливості надання консульської допомоги в РФ можуть бути істотно обмежені.
А нехтування цими рекомендаціями значно ускладнить забезпечення належного захисту громадян України в Росії.
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Перед тим ватажки обох утворень синхронно звернулися до Путіна з відповідним проханням.
Як повідомили в американському Держдепі, зустріч, на якій обговорюватимуть ескалацію ситуації вздовж українського кордону, може відбутися в разі, якщо за цей час Росія не вторгнеться в Україну.