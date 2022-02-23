Українцям порадили не їхати зараз до Росії, а тим, хто вже перебуває на території Федерації - негайно повернутися. Таке повідомлення оприлюднили на сайті МЗС України.

Зокрема, йдеться, що через посилення російської агресії - можливості надання консульської допомоги в РФ можуть бути істотно обмежені.

А нехтування цими рекомендаціями значно ускладнить забезпечення належного захисту громадян України в Росії.