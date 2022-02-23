Не пауза на сертифікацію, а повна зупинка. Офіційний Берлін не відкидає - готовий до запуску газогін "Північний потік-2" може ніколи не запрацювати. І нарешті визнає - його взагалі не варто було будувати. А експерти критикують колишню канцлерку за фатальні помилки у ставленні до Росії. Про кардинальну зміну політичних настроїв у Берліні розкаже Тетяна Логунова.

Пауза, яка може затягнутися назавжди. Щойно канцлер Олаф Шольц оголосив про зупинку сертифікації другого "Потоку", постало логічне запитання - як надовго? Відповісти на нього спробував міністр економіки Роберт Габек. Представник партії "Зелені", що постійно виступала проти проєкту, заявив: його взагалі не варто було будувати. І додав: тепер його відомство заново перевірить, чи не загрожує газогін енергобезпеці Німеччини і Європи.

Роберт Габек, міністр економіки Німеччини:

Попередній уряд дійшов висновку, що запуск газогону не загрожуватиме енергобезпеці Німеччини. Але геополітична ситуація і ціни на ринках, які ми бачили протягом останніх місяців, спонукають нас до перегляду цієї оцінки.

Як довго експерти аналізуватимуть ситуацію - міністр не уточнив. Натомість, закликав німців готуватися до підвищення цін на газ. Якими вони будуть - уже підрахували в Москві.

Дмитро Медведєв, заступник голови Ради Безпеки РФ:

Канцлер ФРН Олаф Шольц доручив зупинити сертифікацію газопроводу "Північний потік - 2". Ну що ж. Ласкаво просимо до нового світу, в якому вже скоро європейці платитимуть 2 тисячі євро за тисячу кубів газу!

Більше п'ятдесяти відсотків блакитного палива, яке імпортує Німеччина, надходить із Росії. Тож тепер німці активно шукають нові ринки.

Тімм Келлер, голова німецької газової асоціації:

Ми маємо думати про майбутнє. Через скорочення внутрішнього виробництва, відмову від вугілля й атому, Німеччині потрібно буде більше газу. Тому вже зараз ми повинні зрозуміти, де його брати.

Не шукати газ, а переходити на альтернативні джерела енергії закликають енергетичні експерти. Мовляв, споживання блакитного палива треба зводити до мінімуму.

Тим часом, експерти політичні згадали про колишню канцлерку Німеччини. Ангелу Меркель, яка керувала країною 16 років, тепер критикують за невдалу політику щодо Росії. Вона, на думку, політологів була надто "беззубою" та наївною. Із такою оцінкою фактично погодився і багаторічний радник Меркель з питань зовнішньої політики. Крістоф Хойзген, який незабаром очолить Мюнхенську конференцію з питань безпеки, визнав: уряд Ангели Меркель недооцінював жорстокості Володимира Путіна.