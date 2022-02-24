Поезда из Киева и в западном направлении курсируют по графику - "Укрзализныця" [ Редактировать ]
Укрзализныця сообщает, что все поезда в и из столицы, а также поезда западного направления курсируют по графику.
Поезда восточного направления продолжают движение на безопасной скорости, при этом возможны замедления и остановки из соображений безопасности у станций, оборудованных укрытиями.
Это касается направления Мариуполя через Днепр.
Просим следить за официальными сообщениями в Telegram-канале "Укрзализныци" и за громкоговорителем на вокзалах.
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Зокрема, наголошують, що вжили термінових заходів через ризики авіаційної безпеки - спираючись на термінове повідомлення Головного центру використання повітряного простору цивільної авіації РФ.
Є повідомлення від Міноборони Росії. Там заявили, що високоточними засобами поразки виводяться з ладу військова інфраструктура, об'єкти ПВЛО, військові аеродроми та авіація Збройних сил України.
Про них уже повідомили у соцмережах жителі Харкова, Маріуполя і Києва. Як повідомили згодом у МВС, росіяни завдали по центрах військового управління в Києві та Харкові ракетні удари.