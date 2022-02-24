На Донбассе сбили пять вражеских самолетов и вертолет - Генштаб [ Редактировать ]
По информации командования Объединенных Сил, сегодня, 24 февраля, в районе проведения ОС сбиты 5 самолетов и вертолет агрессоров. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам РФ. Военные подразделения в своих позициях. Противник несет потери.
Сохраняйте спокойствие и верьте в украинских защитников.
Итого победим!
Слава Украине!
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