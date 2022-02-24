Украина приняла решение разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Оно было принято после признания Россией "ЛДНР" и началом ее вторжения в нашу страну сегодня

Сегодня Украина решила разорвать дипломатические отношения с Россией.

До этого Министерство иностранных дел Украины обратилось к президенту с таким предложением.

Что это значит

В случае разрыва отношений обе стороны лишаются возможности двусторонней коммуникации в дипломатической плоскости. Украинские и российские дипломаты прекращают свою деятельность. Дипломатические отношения между странами происходят при посредничестве третьих стран.